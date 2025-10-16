نصب ۴۱ کلید کنترل از راه دور برای هوشمندسازی شبکه برق استان

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تأمین ۵۴ دستگاه کلید کنترل از راه دور برای هوشمندسازی شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون ۴۱ کلید کنترل از راه دور با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال در سطح شبکه توزیع برق استان نصب شده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برای نصب ۹۴ کلید فرمان پذیر در شبکه توزیع برق استان، اظهار کرد: ۱۳ کلید باقیمانده نیز در آینده نزدیک نصب می‌شود که در کاهش شاخص «خاموشی بدون برنامه» و رضایتمندی مشترکان استان تأثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با نصب این تجهیزات و اتصال به مرکز مانیتورینگ و کنترل شبکه، امکان وصل برق، تشخیص محل اتصالی و اجرای مانورهای فنی بدون اعزام نیروی عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌شود.

وی به دیگر اقدامات در زمینه بهبود شاخص «خاموشی بدون برنامه» در سطح استان اشاره کرد و ادام: داد در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، با انجام اقدامات عملیاتی تعمیرات پیشگیرانه در خطوط بحرانی و ایجاد نقاط مانور شبکه کاهش ۲۶ درصدی در «خاموشی های بدون برنامه» ثبت شده‌است.

روستایی با تأکید بر نقش اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه در کاهش خاموشی‌ها ابراز امیدواری کرد: نصب ۹۴ دستگاه کلید فرمان پذیر از راه دور، تأثیر قابل توجهی در افزایش پایداری شبکه برق و بهبود شاخص خاموشی برق استان داشته باشد.