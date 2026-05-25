شناسایی بیش از ۲ هزار انشعاب برق غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح «مهتاب» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طرح کشوری «مهتاب» با هدف جمع‌آوری کامل برق‌های غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی در سطح کشور به اجرا درآمده است.

وی افزود: این طرح علاوه بر کمک به مدیریت پایدار انرژی، نقش مهمی در کاهش آسیب به شبکه‌های برق عمومی و تأسیسات مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: متأسفانه استفاده از برق‌های غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه، رشد تلفات انرژی و در نهایت افزایش خاموشی‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اجرای همزمان این طرح در سراسر کشور، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای دقیق این طرح، تمامی انشعابات غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شوند تا بتوانیم گام مؤثری در تأمین برق پایدار برای مردم برداریم.

روستایی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و سایر حوزه‌ها در استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مردم خواست با مدیریت مصرف انرژی و رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه، صنعت برق را در عبور از پیک مصرف تابستان همراهی کنند تا برق پایدار برای مشترکان تأمین شود.