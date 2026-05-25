۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

شناسایی بیش از ۲ هزار انشعاب برق غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز برق در استان شناسایی شده که جمع‌آوری آنها در طرح مهتاب انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح «مهتاب» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طرح کشوری «مهتاب» با هدف جمع‌آوری کامل برق‌های غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی در سطح کشور به اجرا درآمده است.

وی افزود: این طرح علاوه بر کمک به مدیریت پایدار انرژی، نقش مهمی در کاهش آسیب به شبکه‌های برق عمومی و تأسیسات مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: متأسفانه استفاده از برق‌های غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه، رشد تلفات انرژی و در نهایت افزایش خاموشی‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اجرای همزمان این طرح در سراسر کشور، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای دقیق این طرح، تمامی انشعابات غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شوند تا بتوانیم گام مؤثری در تأمین برق پایدار برای مردم برداریم.

روستایی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و سایر حوزه‌ها در استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مردم خواست با مدیریت مصرف انرژی و رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه، صنعت برق را در عبور از پیک مصرف تابستان همراهی کنند تا برق پایدار برای مشترکان تأمین شود.

