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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۲ هزار دانش‌آموز شادگانی تحت پوشش طرح حامی قرار دارند

۲ هزار دانش‌آموز شادگانی تحت پوشش طرح حامی قرار دارند

شادگان - مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان از اجرای طرح حامی ویژه دو هزار دانش آموز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسونی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست با معاونین و کارشناسان آموزش ابتدایی این اداره اظهار کرد: طرح حامی با هدف کاهش فقر یادگیری و حمایت از دانش آموزان نیازمند توجه بیشتر، کاهش نرخ تکرار پایه و ارتقای نرخ پوشش تحصیلی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری ابلاغ شده است.

وی با اعلام راه اندازی و فعال سازی ۱۲ پایگاه جامع و متمرکز در سطح منطقه با مشارکت خیرین آموزشی به عنوان مجری طرح حامی و پوشش تحصیلی برای ارتقای وضعیت آموزشی ۲ هزار دانش آموز، نسبت به دستاوردهای این طرح ابراز امیدواری کرد و از معلمان مجری طرح و تلاش‌های حوزه آموزش ابتدایی در راستای ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان قدردانی نمود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای دقیق طرح «حامی»، پیشبرد برنامه‌های پروژه مهر و ساماندهی نیروی انسانی را اولویت دانست.

حسونی زاده در پایان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای دقیق طرح حامی در شناسایی و رفع چالش‌های یادگیری دانش‌آموزان مشمول، بر لزوم همکاری مستمر میان کادر آموزشی و اولیا جهت تحقق اهداف این طرح تأکید شد.

کد مطلب 6874007

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