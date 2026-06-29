به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسونی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست با معاونین و کارشناسان آموزش ابتدایی این اداره اظهار کرد: طرح حامی با هدف کاهش فقر یادگیری و حمایت از دانش آموزان نیازمند توجه بیشتر، کاهش نرخ تکرار پایه و ارتقای نرخ پوشش تحصیلی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری ابلاغ شده است.

وی با اعلام راه اندازی و فعال سازی ۱۲ پایگاه جامع و متمرکز در سطح منطقه با مشارکت خیرین آموزشی به عنوان مجری طرح حامی و پوشش تحصیلی برای ارتقای وضعیت آموزشی ۲ هزار دانش آموز، نسبت به دستاوردهای این طرح ابراز امیدواری کرد و از معلمان مجری طرح و تلاش‌های حوزه آموزش ابتدایی در راستای ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان قدردانی نمود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای دقیق طرح «حامی»، پیشبرد برنامه‌های پروژه مهر و ساماندهی نیروی انسانی را اولویت دانست.

حسونی زاده در پایان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای دقیق طرح حامی در شناسایی و رفع چالش‌های یادگیری دانش‌آموزان مشمول، بر لزوم همکاری مستمر میان کادر آموزشی و اولیا جهت تحقق اهداف این طرح تأکید شد.