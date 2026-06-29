قیر رایگان مازاد بر سهمیه به مسجدسلیمان اختصاص یافت

محمود اکبری فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی نشست برگزار شده با رضا جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، اقدامات ویژه‌ای برای رفع مشکلات زیرساختی این مناطق صورت گرفت که از جمله آن می توان به پیگیری ویژه برای اختصاص قیر رایگان مازاد بر سهمیه خوزستان برای این حوزه انتخابیه اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی طی تماس تلفنی با وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قول مساعد گرفت دو هزار و ۵۰۰ تن قیر رایگان و خارج از سهمیه جاری استان، برای آسفالت معابر روستاهای حوزه انتخابیه تخصیص یابد.

وی گفت: همچنین در راستای تأمین مسکن محرومان شهرستان مسجدسلیمان، روستاهای این شهرستان و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر سهمیه‌ای اختصاص یافت و مقرر شد بنیاد مسکن خوزستان ۵۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌های عامل تامین کند، ۴۰۰ میلیون تومان از سوی کمیته امداد، ۳۰۰ میلیون تومان از بهزیستی برای افراد تحت پوشش سازمان و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق حساب ۱۰۰ امام. پرداخت شود که گام بزرگی در این زمینه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان به پیگیری های نماینده مردم مسجدسلیمان در خصوص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته اعتباری برای ساخت مجموعه فرهنگی در نظر گرفته و مقرر شد بنیاد مسکن مجری ساخت آن باشد.

رفع موانع ۷۰ ساله صدور اسناد مالکیت در لالی

اکبری فضلی به چالش‌های دیرینه شهرستان لالی اشاره و اظهار کرد: شهرستان لالی حدود ۷۰ سال با معضل صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی و تجاری درگیر بود. این مسئله به دلیل وجود مشکلاتی میان مالکان یعنی مجموعه نفت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین محدودیت‌های موجود در زمینه واگذاری زمین‌ها و هزینه‌های مربوطه پابرجا بود.

وی ادامه داد: با پیگیری رئیس دادگستری از طریق حقوق بیت‌المال، صدور دستور استاندار برای حل مشکلات و همچنین پیگیری‌های مستمر رضا جباری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تفاهم‌نامه موثری منعقد شد که با توجه به سوابق همکاری بنیاد در زمینه ثبت اسناد روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، در شورای مصوب مقرر شد فرآیند صدور اسناد شهرستان لالی از طریق بنیاد مسکن صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: بلافاصله عملیات نقشه‌برداری شهر انجام، پرونده‌ها تشکیل و متقاضیان به‌منظور صدور سند به اداره ثبت معرفی شدند و چند روز گذشته تعدادی از اسناد به صورت نمادین به صاحبان واگذار شد.