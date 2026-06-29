تورم ۱۲۴ درصدی؛ قیمت خودرو در یک سال بیش از دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه امسال در حالی به پایان رسید که بازار خودرو و حملونقل همچنان یکی از کانونهای اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار میرود. بررسی تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اگرچه رشد قیمت خودرو در یک ماه اخیر نسبت به برخی بخشهای دیگر محدودتر بوده، اما در مقیاس سالانه و نقطهبهنقطه همچنان فشار قیمتی سنگینی بر خانوارها وارد میشود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم کل کشور در خردادماه به صورت ماهانه ۵.۹ درصد، نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصد و سالانه ۶۲ درصد ثبت شده است. در همین حال، گروه حملونقل نیز با تورم ماهانه ۵.۷ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۳.۱ درصد و تورم سالانه ۵۹.۶ درصد، همچنان یکی از گروههای پرالتهاب سبد مصرف خانوار محسوب میشود.
در میان زیرگروههای حملونقل، «خرید وسایل نقلیه» بیشترین تورم نقطهبهنقطه را به خود اختصاص داده است. این بخش در خردادماه تورم ماهانه ۱.۶ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۲۴.۱ درصد و تورم سالانه ۶۳.۸ درصد را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد اگرچه سرعت افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته نسبتاً محدود بوده، اما قیمت خودرو در مقایسه با خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده و همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورمی را در میان کالاهای مصرفی به ثبت رسانده است.
پایین بودن تورم ماهانه خرید خودرو در کنار تورم بسیار بالای نقطهبهنقطه، بیانگر آن است که بخش عمده جهش قیمت خودرو در ماههای گذشته رخ داده و اکنون بازار تا حدی وارد فاز ثبات نسبی شده است؛ هرچند سطح قیمتها همچنان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاتر قرار دارد.
از سوی دیگر، هزینه استفاده از وسایل حملونقل شخصی نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این بخش با ثبت تورم ماهانه ۹ درصد، بالاترین نرخ رشد ماهانه را در میان زیرگروههای حملونقل به خود اختصاص داده است. تورم نقطهبهنقطه استفاده از وسایل حملونقل شخصی نیز به ۹۷.۶ درصد و تورم سالانه آن به ۵۲.۶ درصد رسیده است. افزایش هزینه سوخت، قطعات یدکی، تعمیرات و خدمات مرتبط از جمله عواملی است که میتواند در رشد هزینههای نگهداری خودرو مؤثر باشد.
همچنین خدمات حملونقل عمومی نیز از روند تورمی مستثنی نبوده است. این بخش در خردادماه تورم ماهانه ۷.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۲.۵ درصد و تورم سالانه ۶۳.۷ درصد را ثبت کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی خانوارهایی که از خودروی شخصی استفاده نمیکنند نیز با افزایش قابل توجه هزینههای جابهجایی روبهرو هستند.
مجموع این آمارها نشان میدهد اگرچه آهنگ رشد قیمت خودرو در خردادماه نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته، اما بازار خودرو و مجموعه خدمات مرتبط با حملونقل همچنان از مهمترین عوامل فشار بر هزینههای خانوار به شمار میروند و فاصله قابل توجه تورم این بخش با بسیاری از گروههای مصرفی، استمرار چالشهای قیمتی در بازار خودرو را نشان میدهد.
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