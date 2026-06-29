اصناف؛ پیشران اشتغال و آرامش بازار تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی‌محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی اصناف ضمن تسلیت به شهدای جنگ تحمیلی، امام شهید و شهدای جامعه اصناف اظهار کرد: اصناف و بازار در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی نقش محوری داشته‌اند و با بصیرت و آگاهی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت کرده‌اند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز اصناف در کنار مسئولان و مردم حضور داشتند و در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کردند. این همراهی در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته و در مقاطع مختلف از جمله در دوران شیوع کرونا، اصناف با تولید اقلام مورد نیاز و خدمات‌رسانی در کنار جامعه بودند.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اصناف ارتباط مستقیمی با بطن جامعه دارند، گفت: این قشر به دلیل ارتباط روزمره با مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد در بازار دارند.

وی با اشاره به ساختار اتاق اصناف تبریز بیان کرد: در حال حاضر ۷۱ اتحادیه صنفی در قالب رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و وظایفی از جمله صدور پروانه کسب، ساماندهی واحدهای صنفی، نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی از سوی این مجموعه پیگیری می‌شود.

علی‌محمدی در تشریح بخشی از عملکرد نظارتی اتاق اصناف گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار شکایت مردمی ثبت و رسیدگی شد و هزاران واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند. همچنین در جریان گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، تخلفاتی مانند گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قیمت شناسایی و پرونده‌هایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نیز بازرسی از واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات مردمی ادامه داشته و تعدادی پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت اشتغال در بخش اصناف گفت: در تبریز بیش از ۷۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعال است و به طور میانگین در هر واحد صنفی حدود ۲.۵ نفر اشتغال دارند که نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی است.

وی درباره تأمین برخی کالاهای اساسی نیز گفت: در حوزه کالاهایی مانند روغن، اختیاراتی به استانداری تفویض شده تا در صورت نیاز، کالاهای اساسی با سرعت بیشتری وارد بازار شوند و در حال حاضر کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اصناف اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش، مسائل مالیاتی و مشکلات بیمه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی است و این بخش برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال نیازمند حمایت‌های بیشتر است.

وی درباره ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز گفت: استقبال از دریافت مجوز برای فعالیت‌های آنلاین افزایش یافته و اتاق اصناف با همکاری پلیس فتا بر این حوزه نظارت دارد و به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی همچنین درباره وضعیت دستفروشان در تبریز افزود: ساماندهی این موضوع با همکاری شهرداری در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، شرایط مناسب‌تری برای مدیریت این موضوع فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین شکایات مردمی در برخی حوزه‌ها از جمله تعمیرات خودرو و معاملات املاک ثبت می‌شود و در میان صنوف نیز واحدهای تولیدی بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند.