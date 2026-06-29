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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

اصناف؛ پیشران اشتغال و آرامش بازار تبریز

اصناف؛ پیشران اشتغال و آرامش بازار تبریز

تبریز –رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی با تشریح عملکرد نظارتی، از فعالیت گسترده واحدهای صنفی در تبریز خبر داد و بر ضرورت حمایت مالی و بیمه‌ای از اصناف، به‌ویژه واحدهای تولیدی، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی‌محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی اصناف ضمن تسلیت به شهدای جنگ تحمیلی، امام شهید و شهدای جامعه اصناف اظهار کرد: اصناف و بازار در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی نقش محوری داشته‌اند و با بصیرت و آگاهی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت کرده‌اند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز اصناف در کنار مسئولان و مردم حضور داشتند و در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کردند. این همراهی در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته و در مقاطع مختلف از جمله در دوران شیوع کرونا، اصناف با تولید اقلام مورد نیاز و خدمات‌رسانی در کنار جامعه بودند.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اصناف ارتباط مستقیمی با بطن جامعه دارند، گفت: این قشر به دلیل ارتباط روزمره با مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد در بازار دارند.

وی با اشاره به ساختار اتاق اصناف تبریز بیان کرد: در حال حاضر ۷۱ اتحادیه صنفی در قالب رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و وظایفی از جمله صدور پروانه کسب، ساماندهی واحدهای صنفی، نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی از سوی این مجموعه پیگیری می‌شود.

علی‌محمدی در تشریح بخشی از عملکرد نظارتی اتاق اصناف گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار شکایت مردمی ثبت و رسیدگی شد و هزاران واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند. همچنین در جریان گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، تخلفاتی مانند گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قیمت شناسایی و پرونده‌هایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نیز بازرسی از واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات مردمی ادامه داشته و تعدادی پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت اشتغال در بخش اصناف گفت: در تبریز بیش از ۷۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعال است و به طور میانگین در هر واحد صنفی حدود ۲.۵ نفر اشتغال دارند که نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی است.

وی درباره تأمین برخی کالاهای اساسی نیز گفت: در حوزه کالاهایی مانند روغن، اختیاراتی به استانداری تفویض شده تا در صورت نیاز، کالاهای اساسی با سرعت بیشتری وارد بازار شوند و در حال حاضر کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اصناف اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش، مسائل مالیاتی و مشکلات بیمه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی است و این بخش برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال نیازمند حمایت‌های بیشتر است.

وی درباره ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز گفت: استقبال از دریافت مجوز برای فعالیت‌های آنلاین افزایش یافته و اتاق اصناف با همکاری پلیس فتا بر این حوزه نظارت دارد و به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان‌شرقی همچنین درباره وضعیت دستفروشان در تبریز افزود: ساماندهی این موضوع با همکاری شهرداری در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، شرایط مناسب‌تری برای مدیریت این موضوع فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین شکایات مردمی در برخی حوزه‌ها از جمله تعمیرات خودرو و معاملات املاک ثبت می‌شود و در میان صنوف نیز واحدهای تولیدی بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6874052

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