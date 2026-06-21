چمنی: تبریز در تولید و صادرات پیشرو است؛ حمایت از قالیبافان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و رونمایی از پوستر سومین همایش تجلیل از پیشگامان رونق تولید عصر یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.
اسماعیل چمنی، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنفی تبریز اظهار کرد: در استان حدود ۱۶۰ صنف فعال داریم و همچنین ۲۵۰۰ عضو در اتاق بازرگانی حضور دارند که نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی و تولیدی منطقه است.
وی با بیان اینکه بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در تبریز قرار دارد، افزود: هر صنف در شهر به طور متوسط برای سه نفر اشتغال ایجاد میکند و این موضوع اهمیت اصناف در اقتصاد شهری را نشان میدهد.
چمنی با اشاره به جایگاه صنایع دستی و تولیدی استان گفت: تنها کالایی که ثبت جهانی شده، فرش دستباف است و این محصول جایگاه مهمی در صادرات دارد. همچنین بزرگترین شهرک چرم کشور نیز در تبریز واقع شده است.
رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی درباره برگزاری این رویداد بیان کرد: این همایش برای سومین بار برگزار میشود و سال گذشته بنا به دلایلی امکان برگزاری آن فراهم نشد. شورای اسلامی وظیفه اجتماعی خود میداند که در حوزه اصناف و رونق تولید نیز نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به وضعیت صنعت فرش در استان ادامه داد: با وجود اینکه بیشترین تولید و صادرات فرش دستباف مربوط به آذربایجان شرقی است، اما وضعیت فعلی این حوزه متناسب با شأن استان نیست.
چمنی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ هزار خانواده در تبریز در حوزههای مختلف فرش فعالیت دارند و در کنار آن نزدیک به ۴۰ صنعت وابسته به این حوزه نیز وجود دارد.
وی با اشاره به روند کاهشی بیمه فعالان این صنعت گفت: در گذشته تعداد بیمهشدگان این حوزه بسیار بیشتر بود اما اکنون حدود ۳۵ هزار نفر بیمه شدهاند. صنعت فرش از جمله صنایعی است که هیچگونه آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند، اما با این حال مشکلاتی در حوزه بیمه برای فعالان آن وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی افزود: قطع شدن بیمه قالیبافان به دلیل مسائل مربوط به یارانهها و تفاهم میان دولت و بیمه در سطح ملی است و حل این مشکل نیازمند عزم ملی است.
وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷۰۰ نفر عضو جدید بیمه شدهاند و استان آذربایجان شرقی در این زمینه در سطح کشور پیشرو است.
چمنی با تأکید بر لزوم حمایتهای مالی از فعالان صنعت فرش گفت: ثبت جهانی فرش دستباف به نام استان ما انجام شده و برای توسعه این صنعت لازم است تسهیلات بانکی ارزانقیمت در اختیار فعالان قرار گیرد. به طور متوسط هر نفر برای ورود به این حوزه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.
در پایان این نشست، از پوستر سومین همایش تجلیل از پیشگامان رونق تولید رونمایی شد.
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