  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه برای دو پرونده قاچاق در تبریز و جلفا

بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه برای دو پرونده قاچاق در تبریز و جلفا

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از محکومیت متخلفان دو پرونده قاچاق در تبریز و جلفا خبر داد و گفت: متخلفان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق ۱۱ دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط ماینرها، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی با بیان اینکه این پرونده از سوی پلیس آگاهی و پس از کشف ماینرها در یک واحد مسکونی در آذرشهر به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود، گفت: حکم قانونی برای متخلف صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی همچنین از رسیدگی به پرونده نگهداری هفت هزار و ۸۰ قوطی نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا خبر داد.

وی ادامه داد: شعبه با احراز تخلف، متهم را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت هفت میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال جزای نقدی، معادل سه برابر ارزش کالا، محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز پس از کشف کالای قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در یک واحد کارگاهی در جلفا، برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6875190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها