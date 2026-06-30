بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه برای دو پرونده قاچاق در تبریز و جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق ۱۱ دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط ماینرها، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی با بیان اینکه این پرونده از سوی پلیس آگاهی و پس از کشف ماینرها در یک واحد مسکونی در آذرشهر به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود، گفت: حکم قانونی برای متخلف صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی همچنین از رسیدگی به پرونده نگهداری هفت هزار و ۸۰ قوطی نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا خبر داد.

وی ادامه داد: شعبه با احراز تخلف، متهم را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت هفت میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال جزای نقدی، معادل سه برابر ارزش کالا، محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز پس از کشف کالای قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در یک واحد کارگاهی در جلفا، برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.