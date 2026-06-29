برگزاری آیین بازسازی واقعه عاشورا در نینوا به همت حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور دینی آستان مقدس عباسی در ادامه برنامه‌های عزاداری ماه محرم، آیین بازسازی واقعه عاشورا را در استان نینوا با حضور گسترده عزاداران حسینی برگزار کرد.

شیخ حیدر العارضی، مسئول واحد ارشاد و پشتیبانی معنوی این بخش، با اعلام این خبر گفت: بخش امور دینی آستان مقدس عباسی بزرگ‌ترین آیین بازسازی واقعه طف را در استان نینوا و در منطقه «القبة» با مشارکت گسترده مردم و عزاداران حسینی برگزار کرد.

وی افزود: این آیین با هدف زنده نگه داشتن شهادت حضرت امام حسین (ع)، اهل‌ بیت (ع) و اصحاب ایشان و ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و وفاداری به آرمان‌های نهضت عاشورا برگزار شد.

العارضی با تأکید بر اهمیت برگزاری این‌گونه مراسم‌ها تصریح کرد: این برنامه‌ها در راستای احیای شعائر حسینی، تبیین و نهادینه‌سازی ارزش‌ها و اهداف والای نهضت عاشورا و گسترش فرهنگ حسینی در میان اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود.