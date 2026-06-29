واتیکان اتحادیه اروپا را به استانداردهای دوگانه متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور مانوئل فرناندز، رئیس نهاد عالی دکترین کلیسای کاتولیک با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در مواجهه با درگیریهای بینالمللی، این بلوک را به اجرای گزینشی حقوق بینالملل متهم کرد و گفت: برخی کشورها با تحریم روبهرو میشوند، در حالی که به برخی دیگر با وجود نقض حقوق بشر و دموکراسی، کمکهای مالی و نظامی ارائه میشود.
وی در آغاز نشست غیر علنی پاپ لئو چهاردهم با کاردینالهای سراسر جهان درباره جنگ و نقش کلیسای کاتولیک در مواجهه با منازعات معاصر، از آنچه «استانداردهای دوگانه» در اجرای حقوق بینالملل خواند، انتقاد کرد.
این نشست فوقالعاده به دعوت پاپ برگزار شده و هدف آن بررسی آنچه وی «فرهنگ جهانی قدرت» در شکلگیری جنگهای امروز توصیف شده و همچنین بازنگری احتمالی در آموزه سنتی کلیسای کاتولیک درباره «جنگ عادلانه» است.
فرناندز گفت: دولتها بیش از گذشته اصول اخلاقی و حقوقی را بر اساس ملاحظات سیاسی تفسیر میکنند.
وی اظهار کرد: اگر کشوری دشمن تلقی شود، غیر دموکراتیک معرفی و به شیوههای مختلف تحریم میشود؛ اما اگر متحد باشد، نبود آزادی بیان، نقض حقوق بشر یا فقدان دموکراسی در آن نادیده گرفته میشود.
این مقام ارشد واتیکان با اشاره به اتحادیه اروپا افزود: این اتحادیه برخی کشورها را تحریم کرده، اما همزمان به برخی دیگر کمکهای مالی و نظامی ارائه کرده است.
وی تأکید کرد: این تناقضها نشان میدهد که در عمل، مواضع کشورها بیش از آنکه بر ارزشهای ثابت و جهانشمول استوار باشد، تابع منافع سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف جهان است.
نظر شما