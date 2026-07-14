واکنش واتیکان به ادعای سفیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آندره‌آ تورنیلی یکی از مسئولان برجسته واتیکان با انتشار یک جوابیه تاکید کرد که وقتی پاپ با قاطعیت درباره جنگ، مهاجران و سایر مسائل صحبت می‌کند رسماً بر پایه انجیل صحبت می کند. این جوابیه مسئول واتیکان در واکنش به اظهارات سفیر آمریکا مطرح شد که تلاش می کرد انتقاد پاپ لئو چهاردهم از جنگ افروزی واشنگتن علیه ایران را کم‌اهمیت جلوه دهد.

وی مدعی شده بود که انتقادات پاپ به عنوان رهبر سیاسی یک کشور کوچک مانند واتیکان مطرح شده نه از سوی رهبر معنوی کاتولیک های جهان.

تورنیلی تاکید کرد که این ادعا گمراه‌کننده است. پاپ حتی در هنگام پرداختن به مسائلی مانند جنگ، صلح، مهاجرت و هوش مصنوعی در درجه اول یک رهبر معنوی باقی می‌ماند.

پیشتر نیز موضع گیری های ضد جنگ پاپ باعث برانگیخته شدن خشم ترامپ شده بود به طوری که وی با توهین به جایگاه پاپ باعث شد بسیاری از کشورهای جهان در این خصوص موضع گیری کنند.