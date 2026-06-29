به گزارش خبرگزاری مهر، احسان هاشم زهی بیان کرد: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت اراضی، تسریع در اجرای پروژههای مسکن و فراهمسازی بستر حقوقی اجرای طرحهای توسعهای انجام شده است.
سرپرست اداره املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اسناد برای اراضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستانهای هامون، سیب و سوران و سراوان اخذ و صادر شده که گامی مهم در ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و تسریع در اجرای این طرح مهم ملی بشمار میرود.
وی افزود: صدور اسناد تکبرگ در قالب طرح کاداستر (حدنگاری) انجام میشود و این اسناد با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ثبت الکترونیکی، دارای اطلاعات دقیق جغرافیایی، مساحت، موقعیت و نوع کاربری اراضی هستند که از بروز مشکلاتی همچون تداخل مالکیت، جعل اسناد، فروش یا واگذاری غیرمجاز و اختلافات حقوقی جلوگیری میکند.
هاشم زهی خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت اراضی از طریق صدور اسناد تکبرگ، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری زمین و اجرای پروژههای عمرانی دارد و زمینه را برای مدیریت بهتر منابع زمین در استان فراهم میکند.
وی ادامه داد: این اسناد در حوزه فعالیت ادارهکل راه و شهرسازی پشتوانهای مهم برای برنامهریزی شهری، تامین زمین مورد نیاز پروژههای عمرانی و ملی، توسعه شهرها، ساخت مسکن، احداث راهها و اجرای طرحهای زیربنایی محسوب میشوند و علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری و حقوقی، بستر لازم برای انجام واگذاریهای قانونی، کاهش دعاوی ملکی و جذب سرمایهگذاران در پروژههای توسعهای را نیز فراهم میکنند.
سرپرست اداره املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تداوم اجرای طرح کاداستر و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی، تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی ملی را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند تا روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و سایر پروژههای عمرانی با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه یابد.
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