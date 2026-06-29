به گزارش خبرگزاری مهر، عطالله اکبری گفت: از امسال تمامی مدیران و بخشداران موظف هستند عملکرد خود را بر مبنای شاخص‌های توسعه ارائه کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق و نیازهای واقعی هر منطقه انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این الگوی جدید، مدیران دستگاه‌های اجرایی ابتدا باید جایگاه هر شهرستان را در شاخص‌های توسعه نسبت به میانگین استان و کشور تشریح کنند و سپس برنامه عملیاتی خود را برای ارتقای این شاخص‌ها ارائه دهند. این فرآیند، گامی مهم در اصلاح نظام حکمرانی و شتاب‌بخشی به توسعه سیستان و بلوچستان خواهد بود.

وی تصریح کرد: امروز در حوزه‌هایی مانند تأمین آب شرب روستایی، راه‌های اصلی و روستایی، برق‌رسانی، اجرای طرح‌های هادی و سایر زیرساخت‌ها، بسیاری از شاخص‌های سیستان به میانگین کشوری نزدیک شده و در برخی بخش‌ها حتی از میانگین استان نیز فراتر رفته است.



اکبری، دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی آب شرب پایدار در روستاهای منطقه سیستان پس از بهره‌برداری از پروژه سفیدآبه را یکی از دستاوردهای مهم دولت عنوان کرد و گفت: این موفقیت، سندی ماندگار از توسعه زیرساختی در شمال سیستان و بلوچستان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به پروژه‌های بزرگ عمرانی در منطقه، اجرای بزرگراه زاهدان ـ زابل را از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان دانست و بیان کرد: این پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و افزایش رفاه مردم خواهد داشت.

وی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت در توزیع اعتبارات افزود: توسعه استان نباید به معنای غفلت از هیچ منطقه‌ای باشد؛ همان‌گونه که سیستان از منابع توسعه‌ای بهره‌مند می‌شود، مناطق کم‌برخورداری مانند سرباز، راسک و پیشین نیز باید متناسب با شاخص‌های توسعه مورد توجه قرار گیرند تا عدالت سرزمینی به‌طور کامل محقق شود.

اکبری گفت: با دستور استاندار، امسال بیش از دو همت اعتبار استانی به پنج شهرستان منطقه سیستان اختصاص یافته و در کنار اعتبارات ملی و منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ همت منابع در این منطقه سرمایه‌گذاری شود؛ اعتباری که نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های زیربنایی و ارتقای شاخص‌های توسعه خواهد داشت.