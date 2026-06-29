تقدیرجبهه فرهنگی سیستان وبلوچستان از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری استان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی نوری صبح دوشنبه با ارسال پیامی به محضر مولوی سلامی و مولوی عارفی، نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری، از نقش‌آفرینی فعال و انقلابی آنان در برهه حساس تاریخی کشور تجلیل کرد.

در متن این پیام آمده است: اینک که نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از اقدامات خصمانه دشمنان و شهادت رهبر بزرگ امت اسلامی و جمعی از هموطنان مظلوم در نقاط مختلف کشور، در یکی از خطیرترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیش از پیش نمایان شده است.

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب سیستان و بلوچستان، با اشاره به ۴۷ سال تجربه مقاومت در برابر استکبار جهانی، بیان کرد: اقدام به‌موقع آن حضرات در فرآیند تعیین سکاندار جدید انقلاب اسلامی در شرایط ویژه جنگی و تهدیدات دشمن، نشان‌دهنده بصیرت و تعهد قلبی به مسیر انقلاب است.

وی ضمن حمایت از مواضع اخیر مجلس خبرگان، تصریح کرد: ما فعالان جبهه مردمی فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، مراتب تقدیر، تشکر و امتنان خود را از اقدام انقلابی جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان در انتشار بیانیه حمایت از رهبری و مطالبه شروط صریح ایشان در توافق با آمریکا، ابراز داشته و قدردان همراهی متعهدانه نمایندگان استان در این مسیر هستیم.

نوری در پایان، ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای مولوی سلامی و مولوی عارفی، تداوم این وحدت و همراهی را رمز موفقیت و اعتلای نظام اسلامی در مسیر پیش‌رو دانست.