گرمای هوا در استان بوشهر تا ۵ روز آینده ادامه دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه در برخی از ساعات وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی و غبار محلی، پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: همچنین در پنج روز آینده دمای هوا نیز در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی ، گاهی وزش باد و در برخی منطق جنوبی مه آلود خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، سواحل و فراساحل جنوبی امروز ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، سواحل جنوبی امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و فراساحل جنوبی گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.