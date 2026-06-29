گرمای هوا در استان بوشهر تا ۵ روز آینده ادامه دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز پنجشنبه در برخی از ساعات وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی و غبار محلی، پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات بهتناوب مواج پیشبینی میشوند.
وی گفت: همچنین در پنج روز آینده دمای هوا نیز در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی ، گاهی وزش باد و در برخی منطق جنوبی مه آلود خواهد بود.
وی اضافه کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، سواحل و فراساحل جنوبی امروز ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، سواحل جنوبی امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و فراساحل جنوبی گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.
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