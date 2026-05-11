فراساحل جنوبی استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که تا عصر امروز (دوشنبه) با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، فراساحل جنوبی استان به‌ نسبت مواج است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از فردا (سه شنبه) تا ظهر پنجشنبه، غبار محلی و در برخی از ساعات وزش باد ملایم تا متوسط، از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و تا عصر امروز در فراساحل جنوبی ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا تا عصر امروز در سواحل ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و از امشب در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.