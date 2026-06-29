لوسترهای ترند در سال ۲۰۲۶ کدامند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر امروز قصد خرید لوستر داشته باشید، چطور تشخیص میدهید کدام مدلها واقعا ترند هستند و کدامها به سبکهای چند سال قبل تعلق دارند؟ ترندهای دکوراسیون داخلی هر سال تغییر میکنند و نورپردازی هم از این تغییرات تاثیر میگیرد. مدلهایی که چند سال قبل در بسیاری از خانههای مدرن دیده میشدند، امروز جای خود را به طراحیهای سادهتر، فرمهای خطی، مدلهای چندطبقه یا طرحهای هنری دادهاند. در سال ۲۰۲۶ چند سبک مشخص بیش از سایر مدلها مورد توجه طراحان داخلی و برندهای روشنایی قرار گرفتهاند. بعضی از آنها برای آپارتمانهای مدرن مناسب هستند و بعضی دیگر در خانههای سقفبلند یا دکوراسیونهای نئوکلاسیک جلوه بهتری دارند. در ادامه، ترندهای اصلی ۲۰۲۶ را بررسی میکنیم و میبینیم هرکدام برای چه فضایی انتخاب مناسبتری هستند.
چرا انتخاب لوستر در سال ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
بسیاری از خانههای امروزی با پلان باز طراحی میشوند. در این فضاها، نشیمن، پذیرایی و آشپزخانه مرز مشخصی ندارند و همه بخشها در یک محیط مشترک قرار میگیرند. به همین دلیل، نورپردازی دیگر فقط برای روشن کردن فضا نیست و میتواند به تفکیک بصری بخشهای مختلف خانه کمک کند. برای مثال، یک مدل خطی بالای جزیره آشپزخانه یا یک مدل شاخص در فضای نشیمن میتواند بدون استفاده از دیوار، مرز میان فضاها را مشخصتر کند.
یکی دیگر از تغییرات مهم، رواج نورپردازی لایهای است. در این روش، روشنایی خانه فقط از یک نقطه تأمین نمیشود و منابع مختلف نور در کنار یکدیگر قرار میگیرند. ترکیب نور سقفی، دیوارکوب، آباژور و نور مخفی باعث میشود فضا در ساعات مختلف روز انعطاف بیشتری داشته باشد و نور متناسب با هر موقعیت تنظیم شود.
از طرف دیگر، انتخاب اشتباه میتواند نتیجه نهایی دکوراسیون را تحت تأثیر قرار دهد. مدلی که ابعاد، ارتفاع یا نور آن با فضا هماهنگ نباشد، حتی اگر طراحی زیبایی داشته باشد، لزوماً انتخاب مناسبی نخواهد بود. به همین دلیل، بررسی تصاویر واقعی، ابعاد محصول و تناسب آن با فضای نصب، در سال ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ترندهای اصلی لوستر در سال ۲۰۲۶
نگاهی به مدلهای پرطرفدار لوستر امسال نشان میدهد سلیقه بازار در یک مسیر مشخص حرکت نمیکند. بعضی از طراحان سراغ فرمهای مینیمال و ساده رفتهاند، بعضی مدلهای خطی را ترجیح میدهند و برخی هم از طراحیهای مجسمهای و چشمگیر استفاده میکنند. به همین دلیل، ترندهای ۲۰۲۶ گزینههای متنوعی را برای سبکهای مختلف دکوراسیون در اختیار خریداران قرار دادهاند.
لوسترهای مینیمال
سادگی همچنان یکی از مهمترین ترندهای دکوراسیون داخلی است و این موضوع در طراحیهای جدید هم دیده میشود. مدلهای مینیمال امروزی نسبت به گذشته ظاهر گرمتر و متعادلتری دارند و معمولاً از خطوط ساده، فرمهای نرم و متریالهایی مانند شیشه مات و فلزات ظریف استفاده میکنند. همین ویژگی باعث شده این سبک همچنان جایگاه خود را در میان ترندهای روز حفظ کند.این مدلها بیشتر برای خانههایی با دکوراسیون مدرن، مینیمال و اسکاندیناوی مناسب هستند. در فضاهای کوچک نیز انتخابهای کاربردیتری محسوب میشوند، زیرا بدون ایجاد شلوغی بصری میتوانند نور مورد نیاز محیط را تأمین کنند و هماهنگی بیشتری با سایر عناصر دکوراسیون داشته باشند.
لوسترهای خطی
مدلهای خطی یکی از ترندهایی هستند که در سال ۲۰۲۶ بیش از گذشته در پروژههای دکوراسیون دیده میشوند. طراحی کشیده و منظم این مدلها باعث شده برای فضاهایی که ساختار خطی دارند، انتخابی هماهنگ و کاربردی باشند. بسیاری از نمونههای جدید نیز با فناوری LED و طراحیهای مینیمال عرضه میشوند. این سبک معمولاً بالای میز ناهارخوری، کانتر یا جزیره آشپزخانه جلوه بهتری پیدا میکند. در خانههای مدرن نیز بهخوبی با مبلمان ساده، سطوح سنگی و خطوط منظم معماری هماهنگ میشود و میتواند بدون شلوغ کردن فضا، نقش شاخصی در دکوراسیون داشته باشد.
لوستر نئوکلاسیک
سبک نئوکلاسیک در سالهای اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. مدلهای جدید دیگر مانند نمونههای قدیمی بسیار سنگین و پرجزئیات نیستند و معمولاً از ترکیب فلز، شیشه و عناصر دکوراتیو ظریفتر استفاده میکنند. همین موضوع باعث شده این سبک همچنان در فهرست ترندهای روز حضور داشته باشد. این مدلها برای خانههایی مناسب هستند که در طراحی آنها از مبلمان رسمیتر، رنگهای گرم، دیوارهای ابزارخورده یا جزئیات کلاسیک استفاده شده است. البته انتخاب اندازه و میزان جزئیات اهمیت زیادی دارد، زیرا مدلهای بسیار شلوغ ممکن است در فضاهای کوچک تعادل بصری را بر هم بزنند.
لوسترهای چند طبقه برای سقف بلند
در خانههایی که ارتفاع سقف زیاد است، استفاده از مدلهای کوچک معمولاً تأثیر بصری چندانی ایجاد نمیکند. به همین دلیل، طراحیهای چندطبقه و کشیده در سال ۲۰۲۶ همچنان جزو گزینههای محبوب برای فضاهای بزرگ و سقفبلند هستند. این مدلها علاوه بر تأمین روشنایی، به نقطه کانونی دکوراسیون نیز تبدیل میشوند. چنین طراحیهایی بیشتر در دوبلکسها، لابیها، راهپلهها و پذیراییهای بزرگ دیده میشوند. فرم عمودی آنها باعث میشود فضای خالی سقف بهتر پر شود و تناسب بیشتری میان ابعاد فضا و نورپردازی به وجود بیاید.
لوسترهای مجسمهای و هنری
یکی از متفاوتترین ترندهای امسال، مدلهایی هستند که بیش از یک وسیله روشنایی به یک اثر هنری شباهت دارند. فرمهای نامتقارن، طراحیهای ارگانیک و ساختارهای خلاقانه باعث شده این سبک در بسیاری از پروژههای مدرن و لوکس مورد توجه قرار بگیرد.
این مدلها معمولاً در فضاهایی استفاده میشوند که قرار است یک نقطه کانونی مشخص داشته باشند؛ برای مثال بالای میز غذاخوری، در مرکز نشیمن یا در ورودی خانه. زمانی که سایر عناصر دکوراسیون سادهتر باشند، این طراحیها میتوانند جلوه بیشتری پیدا کنند و شخصیت متفاوتی به فضا بدهند.
اشتباهات رایج هنگام خرید لوستر
حتی زیباترین مدلها هم اگر متناسب با فضای خانه انتخاب نشوند، نتیجه مطلوبی نخواهند داشت. قبل از خرید، بهتر است این اشتباهات رایج را در نظر داشته باشید:
انتخاب صرفاً براساس ظاهر محصول
توجه نکردن به متراژ فضا
نادیده گرفتن ارتفاع سقف
انتخاب نور نامناسب برای کاربری فضا
هماهنگ نبودن مدل انتخابی با سبک دکوراسیون
بررسی نکردن تصاویر واقعی محصول پس از نصب
بیتوجهی به نظافت و نگهداری مدلهای پرجزئیات
انتخاب مدلهای بسیار بزرگ یا بسیار کوچک
سخن پایانی
ترندهای سال ۲۰۲۶ نشان میدهند که سلیقه بازار به سمت طراحیهای متنوعتری حرکت کرده است. مدلهای مینیمال، خطی، نئوکلاسیک، چندطبقه و مجسمهای هرکدام برای نوع خاصی از فضا و دکوراسیون مناسب هستند و انتخاب درست آنها به عواملی مانند متراژ، ارتفاع سقف و سبک چیدمان خانه بستگی دارد.
اگر قصد خرید دارید، بهتر است قبل از تصمیمگیری نهایی فقط به ظاهر محصول اکتفا نکنید. بررسی تصاویر واقعی، ابعاد، میزان نوردهی و هماهنگی با فضای خانه میتواند به انتخابی دقیقتر کمک کند. برای مشاهده مدلهای مدرن و ترندهای روز بازار نیز میتوانید محصولات مدنور را بررسی کنید و انتخاب خود را با توجه به شرایط و نیاز فضای موردنظر انجام دهید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما