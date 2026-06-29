حجتالاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، بهویژه شهید بهشتی و شهید طباطبایینژاد، اظهار کرد: امیدوارم همه ما ادامهدهنده راه نورانی این شهیدان عزیز باشیم.
وی افزود: امام راحل (ره) در دیداری در سال ۶۳ با استناد به آیه شریفه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ»، فرمودند شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» تنها بخشی از این دستور الهی است.
امامجمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: امام (ره) تأکید داشتند که با پیروزی بر صدام، جنگ پایان نمییابد؛ بلکه مبارزه تا رفع کامل «فتنه» که همان ایجاد مانع در مسیر دینداری است، استمرار دارد.
رضایی تصریح کرد: تا کفر و شرک باقی است، مبارزه نیز ادامه دارد؛ همچنان که خاندان سیدالشهدا (ع) پس از کربلا با سیره و سخنان خود، این راه را تداوم بخشیدند.
وی بیان کرد: امام سجاد (ع) با جمله تاریخی «القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة»، به ظالمان ثابت کردند که شهادت برای اهلبیت (ع) مایه افتخار است؛ شعاری که امروز چراغ راه همه حسینیان در تقابل با مستکبران است.
امامجمعه موقت اردستان ادامه داد: این شعار رمز پیروزی ماست، زیرا پشتوانه آن وعده خدای متعال است. قرآن میفرماید اگر دشمنان به پیمانشکنی خود بازگردند، مؤمنان نباید هراس به دل راه دهند.
رضایی اضافه کرد: نمونههای اخیرِ اقتدار ایران در پاسخ قاطع به نقض عهد آمریکاییها و متجاوزان در خلیج فارس، نشان داد که ما با اتکا به نصرت الهی، از هیچ قدرتی نمیترسیم.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز در دیداری تأکید فرمودند که کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی تمامشدنی نیست و این نبرد تا روز قیامت ادامه دارد.
امامجمعه موقت اردستان تصریح کرد: وظیفه مسلمین در هر عصر، ایستادگی در برابر سلطان جائری است که مرزهای الهی را جابهجا میکند. مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» نیز به معنای امتداد همیشگی این تقابل است.
وی تاکید کرد: ما با قدرت خونخواه رهبران شهید خود هستیم و بیانیه مجلس خبرگان نیز بر مهدورالدم بودن قاتلان تأکید کرده است. مسئولین باید با صراحت در مسیر ولایت حرکت کنند.
رضایی یادآور شد: نباید سخنانی بیان شود که نشاندهنده خستگی ملت باشد؛ چرا که مردم ما با حفظ وحدت و حضور در صحنه، در میدان نبرد پیروز هستند و این مسیر عزتمندانه با قدرت ادامه خواهد یافت.
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