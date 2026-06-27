به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، در نشست کمیسیون عالی گراف حملونقل ریلی، با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت ریلی، بر ضرورت افزایش آمادهبهکاری قطارهای مسافری بینشهری و حومهای تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان ستاد، مناطق و ناوگان عملیاتی راهآهن، زمینه ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به مردم را فراهم میکند.
وی با اشاره به هدفگذاری حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری، افزود: افزایش تنکیلومتر، ثبت رکوردهای جدید حمل روزانه بار و استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط و ناوگان باری، از مهمترین برنامههای راهآهن در سال جاری است.
مدیرعامل راهآهن تصریح کرد: همه ظرفیتهای فنی، عملیاتی و انسانی راهآهن باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین آخرین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و در این مسیر، تمامی امکانات شبکه ریلی برای تسهیل جابهجایی مسافران و عزاداران بسیج خواهد شد.
ذاکری حضور میدانی کارکنان و همدلی خانواده بزرگ صنعت ریلی را سرمایهای ارزشمند دانست و خواستار همکاری حداکثری بخشهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی برای اجرای موفق این مأموریت ملی شد.
در ادامه این نشست، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، خدمترسانی به مردم و عزاداران را وظیفهای ارزشمند برای مجموعه راهآهن دانست و بر آمادگی کامل کارکنان و عوامل عملیاتی برای ارائه خدمات ایمن و منظم تأکید کرد.
وی هماهنگی میان بخشهای مختلف راهآهن را عامل اصلی موفقیت این مأموریت عنوان کرد و خواستار حضور مسئولانه کارکنان با روحیه جهادی در این عرصه شد.
در این نشست، عملکرد سهماهه ادارات کل مناطق راهآهن در حوزه حملونقل بار و مسافر بررسی شد. همچنین بر جذب بارهای جدید، شناسایی ظرفیتهای قابل انتقال از جاده به ریل، افزایش بهرهوری شبکه ریلی و ارتقای سهم مناطق در شبکه حملونقل ریلی کشور تأکید و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
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