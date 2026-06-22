به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد هماهنگی حملونقل ریلی مراسم تشییع با هدف برنامهریزی برای خدمترسانی ریلی به مسافران عزادار و شرکتکنندگان در مراسم آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، میرحسن موسوی قائممقام مدیرعامل، معاونان، مدیران ستادی و مدیران مناطق راهآهن بهصورت حضوری و برخط در ساختمان مرکزی شهدای راهآهن برگزار شد.
جبارعلی ذاکری در این نشست از آمادگی کامل شبکه ریلی کشور برای جابهجایی عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای ناوگان ریلی برای تسهیل جابهجایی شرکتکنندگان در این مراسم به مقاصد تهران، قم و مشهد بهکار گرفته شده است.
مدیرعامل راهآهن با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: صنعت ریلی کشور در آمادهباش کامل قرار دارد و تمامی ظرفیتهای ناوگان مسافری، ایستگاهها و نیروهای عملیاتی برای خدمترسانی گسترده به عزاداران بسیج شدهاند.
وی تأکید کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد مسافران و ارتقای خدمات رفاهی و پشتیبانی انجام شده است تا جابهجایی عزاداران با نهایت نظم، ایمنی و شایستگی صورت گیرد.
افزایش ظرفیت در سه محور تهران، قم و مشهد
ذاکری با تشریح اقدامات پیشبینیشده برای تسهیل سفر عزاداران به شهرهای تهران، قم و مشهد گفت: افزایش ظرفیت قطارهای مسافری، راهاندازی قطارهای فوقالعاده، بهرهگیری از قطارهای بینشهری، ریلباسها، قطارهای ترنست و تقویت ناوگان حومهای از جمله برنامههای راهآهن برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضای سفر است.
وی همچنین بر رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی در تمامی مراحل سفر تأکید کرد و افزود: تمامی واحدهای فنی و عملیاتی با برنامهریزی مناسب، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به مردم بدون وقفه و با بالاترین کیفیت دارند.
برنامه ویژه برای جابهجایی عزاداران از عراق، پاکستان و افغانستان
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از تمهیدات ویژه برای جابهجایی زائران و عزاداران کشورهای اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: برای تسهیل سفر مسافران از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان، افزایش ظرفیت قطارهای بینالمللی، هماهنگیهای مرزی و تقویت خدمات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفته است تا تردد این مسافران با سهولت، نظم و امنیت بیشتری انجام شود.
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