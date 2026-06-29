به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان با اشاره به آخرین وضعیت منابع آب سطحی استان اظهار کرد: کاهش ۱۲ درصدی بارندگیها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، موجب افت محسوس آورد رودخانههای مازندران شده است.
وی افزود: بر اساس آمار ثبتشده تا پایان خردادماه، مجموع آبدهی رودخانههای مهم استان شامل چشمهکیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود به حدود یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۳ درصد کاهش نشان میدهد.
داوودیان با بیان اینکه رودخانه هراز با ثبت بیش از ۳۴۳ میلیون مترمکعب، بیشترین سهم از آورد رودخانههای استان را داشته است، گفت: با وجود این، آبدهی هراز نیز نسبت به میانگین بلندمدت ۴۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: بررسی اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری نشان میدهد به جز رودخانه نکارود که افزایش ۲ درصدی آبدهی را تجربه کرده، میزان جریان آب در سایر رودخانههای شاخص استان نسبت به سال گذشته و همچنین آمار بلندمدت روندی کاهشی داشته است.
وی کاهش بارشها و افت منابع آب سطحی را زنگ هشداری برای مدیریت مصرف آب دانست و بر ضرورت صرفهجویی و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی در بخشهای مختلف تأکید کرد.
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