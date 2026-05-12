سلیمی: مدیریت شهری پشتوانه هلال‌ احمر در خدمت‌ رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری هلال‌احمر با مدیریت شهری رشت، با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه، اظهار کرد: حمایت‌های مدیریت شهری عاملی دلگرم‌کننده برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان افزود: حمایت مدیریت شهری، دلگرمی بزرگی برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر مجموعه هلال‌احمر است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری و شورا، از لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای افزایش رضایت عمومی و ارتقای مدیریت شهری گفت و تصریح کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان رضایت عمومی را در سطح شهر و در عرصه مدیریت شهری افزایش داد.

سلیمی با بیان اینکه روحیه جهادی در مجموعه مدیریت شهری، زمینه تعامل سازنده‌ای را میان مدیریت شهری، هلال‌احمر و آتش‌نشانی در مواجهه با بحران‌های گوناگون طبیعی و غیرطبیعی فراهم آورده است، اظهار کرد: امروز با روحیه جهادی، میان این مجموعه‌ها در بحران‌های مختلف، از جمله جنگ‌ها و حوادث گوناگون، تعامل خوبی برقرار است.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان با بیان اینکه از ابتدای انقلاب ۷۸ هزار عضو در این مجموعه بوده است، گفت: در ایام جنگ، بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو شدند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده وفاداری مردم به نظام و انقلاب است.

سلیمی با اشاره به اینکه استان گیلان به واسطه همین داوطلبان ایثارگر، در تیم‌های مختلف تا پایان آتش‌بس حضور مؤثر داشت، افزود: استان گیلان در تیم‌های مختلف تا انتهای آتش‌بس در مرکز بود.

وی با برشمردن برخی از دستاوردهای عملیاتی در دوران بحران با توجه به پراکندگی عملیات و وسعت خرابی‌ها، اظهار کرد: در آن عملیات، ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از زیر آوار زنده بیرون آورده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آمادگی نیروها و تجهیزات، گفت: ۱۳۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده و امدادگر رزم به همراه تجهیزات در صحنه حضور داشتند.

وی از تقسیم استان گیلان به ۵ پهنه عملیاتی خبر داد و گفت: استان گیلان به ۵ پهنه تقسیم شد تا هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی در نهایت تعامل و هم‌افزایی، در صورت بروز هرگونه حادثه، آمادگی خدمت‌رسانی داشته باشند.

سلیمی با اشاره به ابعاد حملات دشمن و اقدامات مقابله‌ای صورت گرفته است، اظهار کرد: ۱۴۹ هزار مرکز نظامی مورد حمله قرار گرفت که در هر مورد حداقل ۵ تا ۱۰ تیم در محل حاضر می‌شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر به حملات صورت گرفته به مراکز درمانی و آموزشی اشاره کرد و گفت: ۹۹۱ مرکز آموزشی و درمانی، از جمله دانشگاه‌ها، و ۵۶ مرکز هلال‌احمر مورد اصابت قرار گرفت که با وجود این حملات گسترده، آمادگی و توانمندی این مجموعه با اقدامات پدافندی، هیچ خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نشد.

سلیمی با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری داوطلبان، اقدامات صورت گرفته را یادآور شد و افزود: از این عملیات‌ها ۱۳۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده امداد رزم داریم به همراه تجهیزات. همچنین درمان سرپایی ۱۰ هزار نفر را داشتیم.

وی با تأکید بر ماهیت عمومی خدمات هلال‌احمر، گفت: هیچ‌یک از خودروها، امکانات و مجموعه دارویی هلال‌احمر متعلق به خود سازمان نیست؛ همه این امکانات برای مردم است و در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا با حداکثر رضایت عمومی، خدمات لازم در سطح استان ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر اینکه در نهایت تعامل و هم‌افزایی در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمت به نحو احسن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: استان گیلان به واسطه همین داوطلبان با روحیه ایثار، در تیم‌های مختلف تا انتهای آتش‌بس در مرکز بود.