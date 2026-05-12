۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

سلیمی: مدیریت شهری پشتوانه هلال‌ احمر در خدمت‌ رسانی است

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به ضرورت تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برای خدمت هرچه بیشتر به مردم گفت: مدیریت شهری، پشتوانه هلال‌احمر در خدمت‌رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری هلال‌احمر با مدیریت شهری رشت، با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه، اظهار کرد: حمایت‌های مدیریت شهری عاملی دلگرم‌کننده برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان افزود: حمایت مدیریت شهری، دلگرمی بزرگی برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر مجموعه هلال‌احمر است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری و شورا، از لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای افزایش رضایت عمومی و ارتقای مدیریت شهری گفت و تصریح کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان رضایت عمومی را در سطح شهر و در عرصه مدیریت شهری افزایش داد.

سلیمی با بیان اینکه روحیه جهادی در مجموعه مدیریت شهری، زمینه تعامل سازنده‌ای را میان مدیریت شهری، هلال‌احمر و آتش‌نشانی در مواجهه با بحران‌های گوناگون طبیعی و غیرطبیعی فراهم آورده است، اظهار کرد: امروز با روحیه جهادی، میان این مجموعه‌ها در بحران‌های مختلف، از جمله جنگ‌ها و حوادث گوناگون، تعامل خوبی برقرار است.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان با بیان اینکه از ابتدای انقلاب ۷۸ هزار عضو در این مجموعه بوده است، گفت: در ایام جنگ، بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو شدند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده وفاداری مردم به نظام و انقلاب است.

سلیمی با اشاره به اینکه استان گیلان به واسطه همین داوطلبان ایثارگر، در تیم‌های مختلف تا پایان آتش‌بس حضور مؤثر داشت، افزود: استان گیلان در تیم‌های مختلف تا انتهای آتش‌بس در مرکز بود.

وی با برشمردن برخی از دستاوردهای عملیاتی در دوران بحران با توجه به پراکندگی عملیات و وسعت خرابی‌ها، اظهار کرد: در آن عملیات، ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از زیر آوار زنده بیرون آورده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آمادگی نیروها و تجهیزات، گفت: ۱۳۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده و امدادگر رزم به همراه تجهیزات در صحنه حضور داشتند.

وی از تقسیم استان گیلان به ۵ پهنه عملیاتی خبر داد و گفت: استان گیلان به ۵ پهنه تقسیم شد تا هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی در نهایت تعامل و هم‌افزایی، در صورت بروز هرگونه حادثه، آمادگی خدمت‌رسانی داشته باشند.

سلیمی با اشاره به ابعاد حملات دشمن و اقدامات مقابله‌ای صورت گرفته است، اظهار کرد: ۱۴۹ هزار مرکز نظامی مورد حمله قرار گرفت که در هر مورد حداقل ۵ تا ۱۰ تیم در محل حاضر می‌شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر به حملات صورت گرفته به مراکز درمانی و آموزشی اشاره کرد و گفت: ۹۹۱ مرکز آموزشی و درمانی، از جمله دانشگاه‌ها، و ۵۶ مرکز هلال‌احمر مورد اصابت قرار گرفت که با وجود این حملات گسترده، آمادگی و توانمندی این مجموعه با اقدامات پدافندی، هیچ خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نشد.

سلیمی با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری داوطلبان، اقدامات صورت گرفته را یادآور شد و افزود: از این عملیات‌ها ۱۳۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده امداد رزم داریم به همراه تجهیزات. همچنین درمان سرپایی ۱۰ هزار نفر را داشتیم.

وی با تأکید بر ماهیت عمومی خدمات هلال‌احمر، گفت: هیچ‌یک از خودروها، امکانات و مجموعه دارویی هلال‌احمر متعلق به خود سازمان نیست؛ همه این امکانات برای مردم است و در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا با حداکثر رضایت عمومی، خدمات لازم در سطح استان ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر اینکه در نهایت تعامل و هم‌افزایی در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمت به نحو احسن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: استان گیلان به واسطه همین داوطلبان با روحیه ایثار، در تیم‌های مختلف تا انتهای آتش‌بس در مرکز بود.

کد مطلب 6827444

