علم الهدی: ابزار اصلی ما در مقابل دشمن حفظ تجمعات مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ردههای بسیج که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در زندگی انسان هیچگاه یکنواختی وجود ندارد، بلکه همهچیز در حال تغییر و تحول است. ما با تحولات متنوعی در زندگی سیاسی و اجتماعی روبهرو هستیم که بر زندگی فردی ما نیز مؤثر است؛ پس در برابر این تحولات باید آگاه باشیم، در غیر این صورت اگر غافلگیر شویم، مشکلاتی برای ما ایجاد میشود که زندگی فردی و خانوادگیمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امر به معروف یک واجب شرعی است که با تمام واجبات دیگر متفاوت است. این واجب تنها مربوط به خودِ ما نمی‌شود، بلکه با ارتباطی که با دیگران داریم مرتبط است. این واجب شرعی در هر زمانی شرایط خاص خود را دارد و باید در هر موقعیت، به شرایط زمانه توجه داشت.

وی ادامه داد: در زندگی اجتماعی و سیاسی، ما با مردم و پهنه گسترده جامعه سر و کار داریم؛ حال باید بررسی کرد که چگونه این ارتباط را شکل دهیم تا بتوانیم فرصت و موفقیت ایجاد کنیم.

علم الهدی یادآور شد: در مسئله جنگ و میدان تجمعات مردمی که شکل گرفت و دشمن را غافلگیر کرد، نوع اصول فرهنگی ما نیز در این راستا تغییر کرد، هم در ارتباطات فردی و هم در روابط اجتماعی و سیاسی. امروز در شرایط فعلی باید بررسی کنیم که آیا شرایط برای تذکر لسانی فراهم است یا خیر. آنچه مهم است، انجام یک کار اساسی و زیرساختی است که به وسیله دستگاه شما قابل اجرا باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نهی از منکر و امر به معروف در هر زمانی شرایط خاص خود را دارد، لذا باید راه اجرایی آن را در هر دوره پیدا کنیم. ما در شرایط فعلی باید به سمتی حرکت کنیم که پیش از آنکه بخواهیم با بی‌حجابی برخورد کنیم، از آن پیشگیری کنیم.

وی با بیان اینکه نداشتن برنامه در پایگاه‌های بسیج بسیار آسیب‌زا است، تاکید کرد: شما باید خانواده‌های محلات را شناسایی کنید و با افرادی که در حوزه حجاب ضعیف‌تر هستند ارتباط بگیرید؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌های مسجدی با این خانواده‌ها ارتباط خانوادگی برقرار کنند تا بتوانند در عمل بر آن‌ها اثر بگذارند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: ما امروز با جمعیت خودمان می‌توانیم با دشمن و مشکلات مقابله کنیم، نه تنها با تجهیزاتمان. دشمن در جبهه نظامی نتوانست جلوی ما را بگیرد، اما اکنون در جبهه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد عمل شده است. در چنین شرایطی، ابزار اصلی ما تجمعات است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: ما باید با هدف خط تکثیری جمعیت جلو برویم، نه صرفاً مبارزه با منکر. در پایگاه‌های بسیج و مراکز مساجد هماهنگی خوبی داریم و شما می‌توانید به‌خوبی از این پایگاه‌ها استفاده کنید، در غیر این صورت دشمن از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

وی بیان کرد: هدف ما در امر به معروف، دستیابی به شیوه‌ها و روش‌های جدید اجرا است؛ باید با رویکرد «جذب و تکثیر جمعیتی» وارد عمل شویم تا موفق باشیم. خوشبختانه تشکیلات بسیج خیرات و برکات فراوانی برای ما داشته است؛ در این زمان نیز شما طرح‌ها و ابتکارات خود را به کار بگیرید تا مشکلات برطرف شود.