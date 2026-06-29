به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین شاهرخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد در نشست همافزایی و تجربهنوردی مدارس آینده در مدار انقلاب اسلامی که با حضور مدیران منتخب آموزشوپرورش نواحی یک و دو خرمآباد برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت عبدالله الحسین (ع)، بر اهمیت جایگاه تعلیموتربیت در نظام اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در آموزشوپرورش، این نهاد را سنگری مهم در مسیر تربیت نسل آینده دانست و اظهار داشت: اهمیت آموزشوپرورش بر کسی پوشیده نیست و همه ما بهخوبی میدانیم که این حوزه نیازمند توجه ویژه و حمایت جدی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد با تأکید بر ضرورت ارتقای انگیزه در کادر آموزشی، افزود: توجه به نیروی انسانی در آموزشوپرورش باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد افزایش اثرگذاری در خروجیهای تربیتی و آموزشی باشیم.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به برگزاری دوره «مدار»، تصریح کرد: این سلسلهنشستها باهدف ایجاد همافزایی، دانشافزایی و شکلگیری شبکهای از مدیران تحولخواه طراحی شده است تا بتوان گفتمان انقلاب اسلامی را بهصورت مؤثر در بین دانشآموزان ترویج داد.
وی تصریح کرد: مدیران حاضر در این دوره بر اساس رزومه و عملکرد انتخاب شدهاند و امید میرود با فعالیت شبکهای و تشکیلاتی، شاهد نتایج ملموس این برنامه در سال تحصیلی آینده باشیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد با خیرمقدم به اساتید و مدیران حاضر، ابراز امیدواری کرد: این دوره آموزشی در مدت برگزاری خود بتواند به دستاوردهای مطلوبی در حوزه تعلیموتربیت منجر شود.
نظر شما