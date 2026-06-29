موج گرمای اروپا فناوری سرمایش چین را به حرکت درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با افزایش دمای هوا در بخش‌های مختلف اروپا، تقاضا برای تجهیزات سرمایشی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع به فرصتی تازه برای صنعت فناوری سرمایش چین تبدیل شده است.

روزنامه گلوبال‌تایمز گزارش داده شرکت‌های چینی تولیدکننده سیستم‌های تهویه مطبوع و تجهیزات خنک‌کننده، تولید خود را به‌صورت شبانه‌روزی افزایش داده‌اند تا پاسخگوی سفارش‌های رو به رشد بازار اروپا باشند. به گفته این رسانه، صادرات تهویه مطبوع چین در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۴۰ درصد صادرات جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است.

کارشناسان معتقدند این روند تنها یک تحول تجاری نیست، بلکه نشانه‌ای از افزایش اهمیت فناوری‌های سرمایشی در عصر تغییرات اقلیمی است. با تداوم موج‌های گرمایی، کشورهای اروپایی که در گذشته وابستگی کمتری به سیستم‌های تهویه مطبوع داشتند، اکنون به یکی از بازارهای رو به رشد این صنعت تبدیل شده‌اند.

بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی جدید چین به فناوری‌های کم‌مصرف، کمپرسورهای پیشرفته، سامانه‌های مدیریت هوشمند انرژی و قابلیت اتصال به اینترنت اشیا مجهز هستند؛ فناوری‌هایی که ضمن کاهش مصرف برق، امکان کنترل و بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات سرمایشی را فراهم می‌کنند.

در همین حال، افزایش تقاضا برای سامانه‌های سرمایشی بار دیگر توجه کارشناسان را به نقش فناوری در سازگاری با تغییرات اقلیمی جلب کرده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سال‌های آینده، رقابت کشورها در حوزه سرمایش تنها بر سر ظرفیت تولید نخواهد بود، بلکه توسعه تجهیزات هوشمندتر، کم‌مصرف‌تر و سازگارتر با محیط زیست به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت فناوری تبدیل خواهد شد.