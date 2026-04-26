۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

صدای انفجارهای احتمالی در شهرستان جاسک ناشی از انهدام مهمات دشمن است

صدای انفجارهای احتمالی در شهرستان جاسک ناشی از انهدام مهمات دشمن است

جاسک-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان جاسک گفت: صدای انفجارهای احتمالی در شهرستان جاسک ناشی از انهدام مهمات دشمن است و مردم نگران باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی اسدپور اظهار کرد: در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی منطقه از بقایای مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده دشمن در حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی، عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده این ادوات توسط تیم‌های تخصصی تخریب در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به زمان اجرای این عملیات خاطرنشان کرد: به دلیل ماهیت این اقدامات فنی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار از ساعت ۹ صبح فردا دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه در سطح شهر بندرجاسک وجود دارد.

معاون فرماندار جاسک ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد، تصریح کرد: این اقدامات صرفاً جهت تثبیت امنیت و پاک‌سازی کامل منطقه انجام می‌شود و از مردم شریف تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از مبادی رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6812115

