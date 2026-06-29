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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

مأموریت آبرسانی آبفا البرز از کرج تا قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

مأموریت آبرسانی آبفا البرز از کرج تا قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

البرز _ با پیش‌بینی تردد ۳ تا ۵ میلیون زائر از محورهای استان البرز، تمامی ظرفیت‌های شرکت آبفا برای تأمین آب شرب پایدار، پشتیبانی از مواکب و خدمت‌رسانی به زائران تشییع رهبر شهید بسیج شده است.

حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفتگو با خبرگزاری مهر، از بسیج حداکثری ظرفیت‌های شرکت برای خدمات‌رسانی به میلیون‌ها زائر و پشتیبانی از مواکب سطح استان در ایام تشییع و تدفین پیکر قائد امت خبر داد و گفت: طبق مصوبات ستاد برگزاری مراسم، تمامی خدمات‌رسانی‌ های این شرکت تا ۱۸ تیرماه در بالاترین سطح عملیاتی خواهد بود.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی استان البرز، ۲۰ نقطه استراتژیک از سوی ستاد تشییع برای خدمات رسانی به زائران شامل ۸ نقطه در کرج، ۳ نقطه در ساوجبلاغ ،۳ نقطه در نظرآباد، ۲ نقطه در فردیس و اشتهارد و سایر نقاط در طالقان و چهارباغ تعیین شده و شرکت آبفا البرز مسئولیت تأمین آب شرب مورد نیاز را برعهده گرفته است.

وی افزود: اولویت ما تأمین آب پایدار از طریق شبکه توزیع و بهره‌گیری از ناوگان تانکرهای سیار با رعایت استانداردهای بهداشتی آب آشامیدنی است.

مدیر عامل آبفا البرز تصریح کرد: خدمات این شرکت تنها به مرزهای استان محدود نشده و با اعزام ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی به استان های تهران و قم ، در عملیات تأمین آب شرب زائران مشارکت فعال دارد. همچنین یک دستگاه خودروی آزمایشگاه مجهز سیار به همراه ۱۵ نیروی متخصص فنی و عملیاتی به تهران اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش خدمات رفاهی، روزانه ۱۰ هزار بسته آب شرب و ۴۸۰ کیلوگرم یخ بهداشتی با بکارگیری از تجهیزات و دستگاه های متعلق به شرکت آبفا البرز ، در سطح مواکب استان توزیع میشود.

مدیرعامل آبفای البرز خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی تردد ۳ تا ۵ میلیون نفر زائر از محورهای مواصلاتی البرز و اسکان شبانه حدود ۱۰۰ هزار نفرجمعیت ، تمامی ظرفیت‌های اسکان و نقاط تأمین آب از طریق «سامانه بدرقه» بارگذاری شده تا زائران به‌راحتی از خدمات موجود بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6874505

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