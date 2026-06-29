بررسی نرخ سرویس مدارس در شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و هفدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت عادی روز سه شنبه نهم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲ برگزار می‌شود.

طبق اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا، صحن این جلسه، میزبان حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تعاملات فی‌مابین خواهد بود.

به گفته نادعلی، دو لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در جلسه فوق بررسی خواهد شد.

همچنین بررسی شصتمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در دستور کار جلسه چهارصد و هفدهم صحن شورا خواهد بود.