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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

بیش از ۲۰۰ موکب در جنوب شرق تهران به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند

بیش از ۲۰۰ موکب در جنوب شرق تهران به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند

ورامین- رئیس کمیته هماهنگی مواکب مراسم امام شهید از آمادگی بیش از ۲۰۰ موکب در شهرستان‌های شرق استان تهران برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تاجیک‌نوری، بعد از ظهر دوشنبه از آمادگی بیش از ۲۰۰ موکب در شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلامی خبر داد.

رئیس کمیته هماهنگی مواکب مراسم امام شهید، اظهار کرد: این مواکب در مسیرهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات متنوع، زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در این مراسم را فراهم می‌کنند.

تاجیک‌نوری افزود: مواکب با مشارکت فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، نواحی مقاومت بسیج، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی سازماندهی شده‌اند و خدماتی از جمله پذیرایی، توزیع آب و اقلام مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به بسیج همه ظرفیت‌های شرق استان تهران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، گفت: هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف انجام شده و برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز برای خدمت‌رسانی مطلوب و تسهیل حضور عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید صورت گرفته است.

رئیس کمیته هماهنگی مواکب مراسم امام شهید در پایان خاطرنشان کرد: مواکب شرق استان تهران تا پایان مراسم با تمام توان در خدمت تشییع‌کنندگان خواهند بود و تمامی امکانات پیش‌بینی‌شده برای رفاه و پذیرایی از زائران به کار گرفته می‌شود.

کد مطلب 6874514

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