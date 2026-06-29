به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تاجیکنوری، بعد از ظهر دوشنبه از آمادگی بیش از ۲۰۰ موکب در شهرستانهای جنوب شرق استان تهران برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلامی خبر داد.
رئیس کمیته هماهنگی مواکب مراسم امام شهید، اظهار کرد: این مواکب در مسیرهای تعیینشده مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات متنوع، زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم در این مراسم را فراهم میکنند.
تاجیکنوری افزود: مواکب با مشارکت فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها، نواحی مقاومت بسیج، دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی سازماندهی شدهاند و خدماتی از جمله پذیرایی، توزیع آب و اقلام مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به بسیج همه ظرفیتهای شرق استان تهران برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، گفت: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف انجام شده و برنامهریزیهای مورد نیاز برای خدمترسانی مطلوب و تسهیل حضور عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید صورت گرفته است.
رئیس کمیته هماهنگی مواکب مراسم امام شهید در پایان خاطرنشان کرد: مواکب شرق استان تهران تا پایان مراسم با تمام توان در خدمت تشییعکنندگان خواهند بود و تمامی امکانات پیشبینیشده برای رفاه و پذیرایی از زائران به کار گرفته میشود.
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