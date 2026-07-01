به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به حرکت خود جوش خانواده بزرگ دانشگاه فرهنگیان برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اعلام کرد: هم‌زمان با برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تمامی مراکز دانشگاه فرهنگیان در استان‌های تهران، قم و مشهد از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ آمادگی کامل برای میزبانی و خدمت‌رسانی به اعضای هیات علمی، استادان، دانشجومعلمان و کارکنان این دانشگاه را دارند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با مشارکت بسیج اساتید، بسیج کارکنان، بسیج دانشجومعلمان، کنگره شهدای دانشجومعلم و خیرین انجام شده است تا خدمات مورد نیاز به بهترین شکل در این مراسم ارائه شود.

حمیدی با اشاره به اینکه این مراکز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل خود را برای میزبانی و خدمت‌رسانی به اعضای هیات علمی، اساتید، دانشجومعلمان و کارکنان حاضر در این مراسم اعلام کرده‌اند، گفت: ظرفیت پذیرش و اسکان مراکز دانشگاه فرهنگیان در استان‌های تهران، قم و مشهد در مجموع ۱۰ هزار نفر خواهد بود.

وی افزود: همچنین مراکز دانشگاه فرهنگیان در سایر استان‌هایی که در مسیر اعزام به تهران، قم و مشهد قرار دارند، برای پذیرایی، استراحت و اسکان موقت اعضای هیات علمی، اساتید ، دانشجومعلمان و کارکنان آمادگی دارند.