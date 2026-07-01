به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در نشست کارگروه رصد رسانه و فضای مجازی، با اشاره به اهمیت و ابعاد گسترده مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: رسانهها و فعالان فضای مجازی نقش برجستهای در انعکاس ملی و بینالمللی این رویداد بزرگ و تبیین ابعاد آن بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه استان گلستان برای حضور گسترده مردم در این مراسم آمادگی کامل دارد، افزود: پیشبینی میشود حدود ۱۵ هزار نفر از استان به تهران اعزام شوند که از این تعداد، چهار هزار نفر با ناوگان اتوبوسرانی و مابقی با خودروهای شخصی سفر خواهند کرد.
حمیدی ادامه داد: تمامی هماهنگیهای لازم برای تأمین پارکینگ، خدمات پشتیبانی و مدیریت اعزام با همکاری سپاه، شهرداریها، فرمانداریها و سایر دستگاههای اجرایی انجام شده است.
معاون استاندار گلستان با اشاره به افزایش تردد زائران از مسیر استان به مقصد مشهد در روزهای آینده، گفت: ظرفیت اسکان بیش از ۶۵ هزار نفر در مدارس، هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، سالنهای ورزشی، مساجد و بقاع متبرکه پیشبینی شده و تمهیدات لازم برای تأمین نان، آب، سوخت و سایر نیازهای ضروری نیز اندیشیده شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر رسانهها در روایت این رویداد، اظهار کرد: دشمنان تلاش خواهند کرد با فضاسازی، تحریف واقعیتها و کمرنگ جلوه دادن شکوه این مراسم، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو تولید محتوای دقیق، هدفمند و اثرگذار در رسانهها و فضای مجازی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
حمیدی در پایان از اعضای کارگروه رصد رسانه و فضای مجازی خواست با شناسایی نقاط آسیبپذیر و رصد مستمر فضای رسانهای، برای انعکاس باشکوه این مراسم و مقابله با جریانهای تحریف، هماهنگی و انسجام لازم را داشته باشند.
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