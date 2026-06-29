به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت در بیان جزئیات این حادثه، اظهار کرد: ساعت ۴:۱۶ بامداد دوشنبه هشتم تیرماه وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در محدوده پشت بیمارستان صاحبالزمان (عج) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۸ آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل را در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه آتشنشانان با سرعت عمل موفق به مهار کامل حریق شدند، تصریح کرد: این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و از گسترش آتش به سایر بخشها جلوگیری شد.
لیاقت با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیرموثق توجه نکنند.
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