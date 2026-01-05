  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

آتش‌سوزی منزل مسکونی در طلابند بندرعباس مهار شد

آتش‌سوزی منزل مسکونی در طلابند بندرعباس مهار شد

بندرعباس- آتش‌سوزی یک منزل مسکونی دو طبقه در محله طلابند بندرعباس که بر اثر اتصالی آبگرمکن برقی رخ داده بود، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۷:۴۵ روز دوشنبه، وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محله طلابند بندرعباس به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتصالی در سیم‌کشی آبگرمکن برقی علت بروز این حریق بوده است.

آتش‌نشانان با اقدام سریع، آتش را مهار کرده و از سرایت آن به ساختمان‌های مجاور جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها خسارات مالی محدودی به بخش‌هایی از تأسیسات برقی وارد شد.

کارشناسان آتش‌نشانی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواستند بازبینی دوره‌ای تجهیزات برقی به‌ویژه وسایل پرمصرف را جدی بگیرند.

کد خبر 6714690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها