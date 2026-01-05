به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۷:۴۵ روز دوشنبه، وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محله طلابند بندرعباس به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتصالی در سیم‌کشی آبگرمکن برقی علت بروز این حریق بوده است.

آتش‌نشانان با اقدام سریع، آتش را مهار کرده و از سرایت آن به ساختمان‌های مجاور جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها خسارات مالی محدودی به بخش‌هایی از تأسیسات برقی وارد شد.

کارشناسان آتش‌نشانی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواستند بازبینی دوره‌ای تجهیزات برقی به‌ویژه وسایل پرمصرف را جدی بگیرند.