به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از مهار سه حادثه در شهر بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: گزارش وقوع حریق در یک واحد صنفی واقع در منطقه بنکداران به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل حادثه عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و تنها ۱۰ دقیقه پس از حضور در صحنه موفق شدند آتش را مهار کرده و از سرایت آن به سایر واحدهای صنفی مجاور و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، تصریح کرد: بررسی‌های اولیه علت این حادثه را اتصال برق نشان می‌دهد و خوشبختانه این حریق هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی به همراه نداشت و عملیات ایمن سازی محل به پایان رسید.

لیاقت ادامه داد: گزارش وقوع حریق دوم در یکی از واحدهای مسکونی واقع در خیابان گلستان، منطقه الهیه جنوبی «ساختمان المپیک» به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی بیان کرد: نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۹ پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با مهار کامل شعله‌ها از سرایت آتش به دیگر واحدهای مسکونی و ساختمان‌های مجاور جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس، خاطرنشان کرد: این حادثه نیز بدون مصدومیت و تلفات جانی پایان یافت و عملیات ایمن‌سازی کامل محل به پایان رسید.

لیاقت علت این حادثه را اتصال برق کولر اعلام کرد و از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی‌ها و تجهیزات برقی منازل به ویژه وسایل سرمایشی و گرمایشی توجه ویژه داشته باشند.

وی در تشریح سومین حادثه گفت: برخورد یک خودرو با شاخه‌های شکسته درخت در منطقه داماهی روبروی گوهران به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس، افزود: تیم‌های عملیاتی پس از حضور در محل اقدامات لازم برای ایمن‌سازی منطقه و خارج کردن خودرو از زیر شاخه‌های شکسته را انجام دادند.

لیاقت با بیان اینکه این حادثه نیز بدون مصدومیت و تلفات جانی پایان یافت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده درختان خشکیده یا شاخه‌های ناایمن موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.