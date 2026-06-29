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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

توهم پیروزی ترامپ، این بار در «پرونده کشتار»

توهم پیروزی ترامپ، این بار در «پرونده کشتار»

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که دیوان عالی این کشور در «پرونده کشتار» قدرت برکناری مقامات قوه مجریه و منصوبان یا نمایندگان آژانس‌ها را به وی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال ادعا کرد: لحظاتی پیش در دیوان عالی کشور، در «پرونده کشتار»، پیروزی بزرگی به دست آمد که قدرت ریاست جمهوری در کشورمان را برای برکناری مقامات قوه مجریه و منصوبان یا نمایندگان آژانس‌ ها، طبق ماده دوم قانون اساسی، تأیید می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا که مدست هاست به دنبال عزل مقاماتی از این کشور است که در برابر دستورات غیرقانونی وی مقاومت می کنند، مدعی شد: این تصمیم به دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد و رؤسای جمهور آمریکا از آن زمان به دنبال چنین حکمی بوده‌اند!

کد مطلب 6874649

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ مجرم مردم آزار دو جنگ یک اغتشاش چندین هزار نفراز مردم ایران را به خاک و خون کشید و جنایت جنگی و کودک کشی کرد. ولی خودش راحت داره زندگیشو میکنه.عجب !!

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