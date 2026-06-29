ترامپ به اتهام فساد جنسی باید ۵ میلیون دلار پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دیوان عالی آمریکا امروز دوشنبه از پذیرش درخواست تجدیدنظر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مورد حکم ۵ میلیون دلاری مبنی بر سوءاستفاده جنسی و بدنام کردن، خودداری کرد؛ بدین معنی که ترامپ اکنون باید به جین کارول، ستون نویس مجله ۵ میلیون دلار بپردازد.

بر اساس اعلام این رسانه، جین کارول در سال ۲۰۱۹ به اتهام بدنام کردن از ترامپ شکایت کرد و سپس در سال ۲۰۲۲ پس از تصویب قانونی در نیویورک که به قربانیان سوءاستفاده جنسی اجازه می‌دهد برای حوادث روی داده در گذشته دعاوی مدنی خود مطرح کنند، دوباره از وی به اتهام بدنام کردن و ضرب و شتم شکایت کرد.

در یک اتفاق غیرمعمول، پرونده دوم - پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد - ابتدا به دادگاه رفت و هیئت منصفه به کارول ۵ میلیون دلار پرداخت کرد. این پرونده‌ای است که دیوان عالی کشور آمریکا موافقت کرد به آن رسیدگی کند. پرونده سال ۲۰۱۹ به دادگاه دوم رفت و منجر به حکم ۸۳ میلیون دلاری علیه ترامپ شد. با احتساب سود، ترامپ در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به کارول بدهکار است. در دادخواست سال ۲۰۲۲ مطرح شد که ترامپ در اواسط دهه ۱۹۹۰ در یک فروشگاه بزرگ نیویورک به کارول تجاوز جنسی کرده و با ادعای اینکه او این داستان را برای افزایش فروش یک کتاب ساخته، کارول را بدنام نیز کرده است.