چهارباغ به محور پشتیبانی بازگشت زائران تشییع رهبر شهید تبدیل شد

محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ، در گفتوگو با مهر با اشاره به برنامهریزی گسترده این شهرستان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مأموریت محولشده به شهرستان چهارباغ از سوی ستادهای استانی، ارائه خدمات به زائران در زمان بازگشت از مراسم است و تمامی ظرفیتهای شهرستان در این بخش به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین مرکز خدمترسانی در مسیر اتوبان کرج به قزوین مستقر خواهد شد، افزود: در محدوده جنب پلیسراه اتوبان کرج به سمت قزوین، پیش از پل حصارک، مجموعهای از موکبهای اقامتی و خدماتی برای استراحت و پذیرایی زائران برپا شده است.
فرماندار چهارباغ ادامه داد: در این مجموعه امکاناتی نظیر پارکینگ گسترده، فضای استراحت، پذیرایی شبانهروزی، توزیع وعدههای غذایی و خدمات رفاهی پیشبینی شده تا زائران پس از پایان مراسم بتوانند با آسایش بیشتری مسیر بازگشت خود را طی کنند.
فراخوان مردمی برای اسکان زائران
البرزی با اشاره به ظرفیتهای اقامتی شهرستان گفت: با توجه به وجود ویلاها، اقامتگاهها و مراکز اسکان متعدد در شهرستان چهارباغ، فراخوان عمومی برای مشارکت مردم در میزبانی از زائران منتشر شده است.
وی تصریح کرد: شهروندانی که امکان در اختیار قرار دادن واحدهای مسکونی یا اقامتگاههای خود را دارند، در این طرح مشارکت کردهاند و روند ثبتنام و ساماندهی این ظرفیتها در حال انجام است.
فرماندار چهارباغ از برگزاری جلسات فشرده ستادی برای هماهنگی دستگاهها خبر داد و گفت: تاکنون چندین جلسه هماهنگی با حضور تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شده و هر مجموعه بخشی از مسئولیتهای مربوط به خدمترسانی و مدیریت بازگشت زائران را برعهده گرفته است.
وی افزود: امروز نیز بازدید میدانی از محلهای استقرار موکبها انجام شد و اقدامات اجرایی برای آمادهسازی فضاها، نصب تجهیزات و استقرار امکانات خدماتی آغاز شده است.
استقرار چند موکب در محورهای مواصلاتی شهرستان
البرزی با بیان اینکه خدماترسانی تنها به یک نقطه محدود نمیشود، اظهار کرد: علاوه بر موکب اصلی مستقر در کنار پلیسراه کرج - قزوین، چند مرکز دیگر نیز برای خدمترسانی به زائران در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مجتمع اقامتی پرشین لوتوس در مسیر قزوین به کرج و پس از پل کردان و همچنین مجموعه مستقر در جایگاه سوخت شفیعی در جاده قدیم کرج_ هشتگرد از دیگر نقاطی هستند که برای استراحت و پذیرایی از زائران تجهیز شدهاند.
ایجاد فضای استراحت به سبک موکبهای اربعین
فرماندار چهارباغ با اشاره به گستردگی امکانات پیشبینیشده در موکب مرکزی خاطرنشان کرد: این مجموعه دارای پارکینگ بزرگ، فضای اقامتی، محل استراحت و امکانات رفاهی متعددی است و فضایی مشابه حسینیهها و موکبهای اربعین برای اسکان موقت و پذیرایی از زائران فراهم شده است.
وی افزود: عملیات استقرار سرویسهای بهداشتی، آمادهسازی زیرساختها و تجهیز موکبها از امروز آغاز شده و تمامی امکانات برای خدمترسانی مطلوب به زائران در روزهای برگزاری مراسم مهیا خواهد شد.
البرزی در پایان تأکید کرد: همه برنامهریزیهای شهرستان چهارباغ با هدف تسهیل بازگشت زائران، کاهش مشکلات سفر و ارائه خدمات رفاهی مناسب به شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انجام شده و تمامی ظرفیتهای شهرستان در این مسیر به کار گرفته شده است.
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