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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۱

تداوم حضور مردمی در شب‌های رامیان

تداوم حضور مردمی در شب‌های رامیان

مردم رامیان با حضور گسترده در اجتماع شبانه، بار دیگر بر استمرار همراهی و حضور خود در صحنه تأکید کردند.

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کد مطلب 6877132

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