https://mehrnews.com/x3cthF ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۱ کد مطلب 6877132 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۱ تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان مردم رامیان با حضور گسترده در اجتماع شبانه، بار دیگر بر استمرار همراهی و حضور خود در صحنه تأکید کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6877132 کپی شد مطالب مرتبط چهارباغ به محور پشتیبانی بازگشت زائران تشییع رهبر شهید تبدیل شد صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید حماسه مردم انقلابی مشگین شهر برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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