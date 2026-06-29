به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد:دور جدید گفت‌وگوها فردا در دوحه برگزار خواهد شد و تیم ما برای عزیمت به قطر آماده می‌شود.

وی در ادامه ادعاهای همیشگی خود مدعی شد: در عرصه خلع سلاح هسته‌ای ایران پیشرفت قابل توجهی داشتیم.

این درحالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی هیات مذاکره کننده کشورمان گفت: طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.

وی در رابطه با خبر منتشره درباره سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور، تصریح کرد: طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند ۱۱ انجام می‌شود ندارد.

در این ارتباط، خبرگزاری رویترز به نقل از ترامپ گزارش داد که وی درباره جلسه دوحه مدعی شده است: شاید جلسه مهمی باشد و این را بعداً خواهیم فهمید.