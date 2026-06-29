به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامییگانه در حاشیه آیین امضای قرارداد این پروژه بزرگ بیمارستانی استان اظهار کرد: عملیات اجرایی بیمارستان نجفزاده از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود که تا سال گذشته تنها از ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بود.
وی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته و در راستای اهمیت توسعه فضاهای درمانی استان اردبیل، این پروژه در اولویت نخست تخصیص اعتبارات سفرهای رئیسجمهور قرار گرفته است.
استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص ۳۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در روند ساخت این بیمارستان، تصریح کرد: با توجه به ضرورت ارتقای سرانه تختهای بیمارستانی، این طرح در اولویت برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مدیریت ارشد استان قرار دارد.
امامی یگانه با ابراز امیدواری نسبت به شتابگیری روند اجرایی این پروژه در ماههای آینده، تاکید کرد: با اهتمام و پیگیریهای صورتگرفته، تلاش میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن و طی ۲ سال آینده شاهد تکمیل این مرکز درمانی باشیم.
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