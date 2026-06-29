بخشدار چغادک: مشکل آبرسانی روستای«دویره» رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی عصر دوشنبه بازدید از روستای دویره در پی گلایه و نارضایتی جمعی از اهالی روستا در خصوص وضعیت آبرسانی، به همراه مسئولین شرکت آب و فاضلاب بخش با حضور در این روستا، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفتند.

بخشدار چغادک در جریان این بازدید اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار و مطلوب برای شهروندان از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریتی بخش است و مشکلات مطرح شده از سوی اهالی، در سطح شهرستان و استان با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به گلایه‌مندی و نارضایتی مردم، موضوع به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و انتظار می‌رود با همکاری دهیاری و شرکت آبفا، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل انجام شود.

همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب، از اهالی روستای دویره خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب شرب، مجموعه خدمات‌رسان را در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط موجود یاری کنند.

بخشدار چغادک در پایان بازدید میدانی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب و پاسخگویی به مطالبات مردمی، خواستار رفع فوری مشکل و تسریع در روند اقدامات اجرایی شد و بر پیگیری مستمر این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کرد.