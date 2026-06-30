چاه شماره ۳ تیجرد برای تقویت تأمین آب شرب ابرکوه وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن عظیمی اظهار کرد: چاه شماره ۳ تیجرد با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شرب، تأمین پایدار آب و پیشگیری از افت فشار و قطعی احتمالی در بخش مرکزی شهرستان ابرکوه، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان امور آبفا در شب تاسوعای حسینی وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به تعویض پمپ چاه شماره 3 تیجرد، افزود: عملیات تجهیز و راه‌اندازی این چاه به‌صورت امانی و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت انجام شده است و با بهره‌برداری از آن، ۱۹ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تولید آب شرب بخش مرکزی شهرستان ابرکوه افزوده شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ابرکوه با تأکید بر اینکه تأمین کمی و کیفی آب شرب از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه است، تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف آب در فصل گرما، توسعه و تقویت منابع تأمین آب نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه آبرسانی و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد.

عظیمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان امور آبفای شهرستان و همراهی شهروندان، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، شرکت آبفا را در تأمین پایدار این نعمت ارزشمند یاری کنند.