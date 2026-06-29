مسئولان دانشگاه لرستان با خانواده شهید «علی بیگی» دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه لرستان، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت لرستان، مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، مدیر حراست دانشگاه و هیئت همراه، راهی منزل شهید «علی بیگی» واقع در خرم‌آباد شدند و ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز ناوشکن دنا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، از خانواده این شهید والامقام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجلیل و قدردانی کردند.