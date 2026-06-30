خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: مازندران در آستانه برگزاری آیین وداع و تشییع، حال و هوایی متفاوت پیدا کرده است، در محور هراز، جاده فیروزکوه و مسیر قائمشهر، کامیونهای حامل تجهیزات موکبها یکی پس از دیگری در حال استقرار هستند.
جوانان داوطلب ستونهای چادرها را برپا میکنند، بانوان در آشپزخانههای موقت بستههای غذایی آماده میکنند و پیرغلامان هیئتها آخرین هماهنگیها را برای استقبال از زائران انجام میدهند.
در بقاع متبرکه نیز خادمان از چند روز گذشته شبستانها، صحنها و فضاهای اقامتی را برای پذیرایی از مسافران مهیا کردهاند. بسیاری از خانوادهها نیز در کنار هیئتهای مذهبی، امکانات و نذورات خود را برای خدمت به زائران در اختیار موکبها قرار دادهاند؛ صحنههایی که نشان میدهد فرهنگ میزبانی در مازندران همچنان زنده و پویاست
از جادههای کوهستانی سوادکوه تا محور هراز و از بقاع متبرکه شرق استان تا موکبهای مستقر در مسیر زائران، این روزها مازندران چهرهای متفاوت به خود گرفته است.
این اقدامات همگی روایتگر آماده شدن دیار علویان برای یکی از بزرگترین عملیاتهای مردمی خدمترسانی هستند؛ استانی که با بیش از ۳۵۰ موکب، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و دهها بقعه متبرکه به استقبال خیل عظیم عزادارانی میرود که برای شرکت در آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی تهران و مشهد خواهند شد.
بیش از ۳۵۰ موکب در سه محور اصلی مستقر میشوند
محمدعلی باقری، رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران و پهنه شمال کشور، از جزئیات برنامههای هیئتهای مذهبی سخن میگوید و با اشاره به مشارکت گسترده مردم و هیئتها اظهار میکند: بیش از ۳۵۰ موکب در سه محور اصلی آمل، قائمشهر و فیروزکوه مستقر خواهند شد تا از زائرانی که به سمت تهران و مشهد حرکت میکنند پذیرایی کنند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این موکبها تنها محل توزیع غذا نیستند؛ بلکه به پایگاههای فرهنگی و مذهبی تبدیل خواهند شد؛ جایی که علاوه بر غذای گرم، آب و نوشیدنی، برنامههای قرآنی، مداحی، پاسخگویی مذهبی، استراحت زائران و خدمات فرهنگی نیز ارائه میشود.
باقری تأکید میکند: بخش عمده این خدمات با مشارکت خیران، هیئتهای مذهبی و نیروهای داوطلب مردمی انجام خواهد شد.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران اعلام میکند: اتوبوسرانی از ۲۲ شهرستان استان برای اعزام عزاداران سازماندهی شده است.
وی میگوید: هماهنگی لازم میان شوراهای هیئات مذهبی، فرمانداریها، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان انجام شده تا اعزام کاروانها بدون مشکل صورت گیرد.
مشهد نیز میزبان خادمان مازندرانی خواهد بود
باقری از استقرار بیش از ۵۰ موکب مازندرانی در مشهد مقدس خبر میدهد و میگوید: این موکبها برای پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم آماده شدهاند.
وی میافزاید: خادمان این موکبها علاوه بر پذیرایی، برنامههای فرهنگی، مذهبی، قرائت قرآن، مداحی و خدمات راهنمایی زائران را نیز بر عهده خواهند داشت.
بقاع متبرکه به پناهگاه زائران تبدیل میشوند
در کنار موکبها، بقاع متبرکه استان نیز نقش مهمی در این خدمترسانی بر عهده دارند.
امامزاده سیده بیبی زینب(س) گلوگاه، عبدالحق(ع) و ابوطالب(ع) سوادکوه، سیدحسین(ع) شیرود، امامزاده ابراهیم(ع)، امامزاده عبدالله(ع) آمل، امامزاده عباس(ع) ساری و امامزاده سیدعلی(ع) بهشهر از جمله مکانهایی هستند که برای اسکان موقت، اقامه نماز، استراحت و پذیرایی از زائران تجهیز شدهاند.
در این بقاع، خادمان افتخاری از روزها قبل مشغول آمادهسازی شبستانها، محوطهها و امکانات رفاهی بودهاند تا زائران با آرامش بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.
ناوگان حملونقل عمومی مازندران برای انتقال عزاداران به مراسم تشییع آماده شد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای جابهجایی عزاداران به مراسم تشییع خبر داد و گفت: پیشفروش بلیت اتوبوس در مسیرهای تهران، قم و مشهد آغاز شده است.
محسن محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اعزام عزاداران به مراسم تشییع، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای بخش حملونقل عمومی استان برای ارائه خدمات مناسب و تسهیل سفر شهروندان به حالت آمادهباش درآمده است.
وی با بیان اینکه پیشفروش بلیت اتوبوس در مسیرهای تهران، قم و مشهد آغاز شده است، افزود: متقاضیان میتوانند از طریق سامانههای اینترنتی فروش بلیت نسبت به رزرو و خرید بلیت اقدام کنند تا روند اعزام با نظم بیشتری انجام شود.
محمدزاده با اشاره به آمادگی کامل ناوگان اتوبوسی استان تصریح کرد: حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی عزاداران پیشبینی شده و در صورت نیاز خدماترسانی خواهند کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران همچنین از تشدید نظارت بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی خبر داد و گفت: به تمامی بهرهبرداران این مجتمعها ابلاغ شده است که در این ایام بهصورت شبانهروزی به مسافران خدمات ارائه دهند و بازدیدهای نظارتی نیز با هدف رفع هرگونه نقص احتمالی بهصورت مستمر انجام میشود.
جلوهای از فرهنگ میزبانی مردم مازندران
در بسیاری از روستاهای مسیر، مردم نیز بیتفاوت نماندهاند. برخی خانههای خود را برای استراحت زائران آماده کردهاند، گروهی به پخت غذای نذری مشغولاند و تعدادی دیگر امکانات شخصی خود را در اختیار موکبها قرار دادهاند.
این صحنهها، یادآور فرهنگ دیرینه میزبانی مردم مازندران است؛ فرهنگی که در مناسبتهای مذهبی و ملی همواره خود را نشان داده و این بار نیز در مقیاسی گسترده به نمایش درآمده است.
آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، برای مردم مازندران رویدادی است که هیئتهای مذهبی، بقاع متبرکه، دستگاههای اجرایی، خیران، جوانان و خانوادهها را در کنار یکدیگر قرار داده تا تصویری از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی خلق شود.
این روزها هر موکب، هر امامزاده، هر اتوبوس و هر خادم، حلقهای از زنجیره بزرگ خدمت است؛ زنجیرهای که از دل مردم شکل گرفته و با عشق و ارادت ادامه یافته است.
اکنون دیار علویان، پیش از آغاز مراسم، خود را به یک ایستگاه بزرگ خدمت تبدیل کرده است؛ جایی که صدها موکب، هزاران خادم و دهها دستگاه اجرایی، دست در دست هم دادهاند تا بدرقهای باشکوه، منظم و در شأن این رویداد تاریخی رقم بخورد؛ حضوری که بار دیگر جایگاه مازندران را بهعنوان یکی از استانهای پیشگام در عرصه مشارکت مردمی، خدمترسانی و فعالیتهای مذهبی و انقلابی به نمایش میگذارد.
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