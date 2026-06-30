۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام شهروندان ورامینی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران از اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام شهروندان ورامینی به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
وی که شهردار ورامین است، اظهار کرد: در راستای تسهیل حضور شهروندان در این مراسم، با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان حملونقل عمومی و ظرفیتهای پشتیبان برای انتقال شهروندان به تهران اختصاص یافته است.
مومنی با اشاره به پیشینه مردم ورامین در حضور در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، افزود: مردم دیار ۱۵ خرداد همواره در مقاطع مختلف حضوری پرشور و اثرگذار داشتهاند و این بار نیز با حضور در مراسم وداع و تشییع، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، شهدا و ولایت به نمایش خواهند گذاشت.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری برای خدمترسانی، تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای شهرداری، سازمان حملونقل، خدمات شهری و دیگر بخشهای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بسیج شده و تمهیدات لازم برای اعزام منظم، ایمن و بازگشت زائران پیشبینی شده است.
شهردار ورامین ادامه داد: محل اعزام شهروندان از میادین اصلی، مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج سطح شهر خواهد بود و زمان دقیق حرکت ناوگان نیز متعاقباً از سوی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین اطلاعرسانی میشود.
مومنی در پایان از مردم شهرستان ورامین دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم، صحنهای از وحدت، همدلی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، شهدا و ولایت رقم بزنند.
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