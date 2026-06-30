برگزاری پویش «جان ایران» برای روایت وداع مردم کردستان با رهبر شهید

علی‌اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش استانی «جان ایران» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با محوریت ثبت و روایت روزهای وداع مردم با امام مجاهد شهید و از دریچه نگاه اعضای کاروان اعزامی استان کردستان برگزار می‌شود.

وی که ریاست کمیته فرهنگی و تبلیغی ستاد استانی بزرگداشت رهبر شهید را نیز بر عهده دارد، افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه، تصاویر و فیلم‌هایی از مراسم وداع، بدرقه و حضور پرشور مردم را تولید و در قالب این پویش منتشر کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید، بیان کرد: ثبت حضور پرشور میلیون‌ها ایرانی در آیین‌های وداع با رهبر شهید، جلوه‌ای از اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم مقام والای سیدالشهدای انقلاب اسلامی است.

دریایی با اشاره به زمان داوری آثار گفت: برگزیدگان پویش «جان ایران» همزمان با هفته دفاع مقدس معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم و عکس موبایلی از ۱۳ تا ۲۰ تیرماه سال جاری از طریق پیام‌رسان‌های ایتا یا بله به شماره ۰۹۰۱۰۹۳۶۱۱۰ ارسال کنند.