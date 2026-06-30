  1. استانها
  2. کردستان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

برگزاری پویش «جان ایران» برای روایت وداع مردم کردستان با رهبر شهید

برگزاری پویش «جان ایران» برای روایت وداع مردم کردستان با رهبر شهید

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری پویش «جان ایران» با هدف ثبت و روایت لحظات وداع و بدرقه رهبر شهید خبر داد و گفت: آثار برگزیده این پویش تجلیل خواهند شد.

علی‌اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش استانی «جان ایران» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با محوریت ثبت و روایت روزهای وداع مردم با امام مجاهد شهید و از دریچه نگاه اعضای کاروان اعزامی استان کردستان برگزار می‌شود.

وی که ریاست کمیته فرهنگی و تبلیغی ستاد استانی بزرگداشت رهبر شهید را نیز بر عهده دارد، افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه، تصاویر و فیلم‌هایی از مراسم وداع، بدرقه و حضور پرشور مردم را تولید و در قالب این پویش منتشر کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید، بیان کرد: ثبت حضور پرشور میلیون‌ها ایرانی در آیین‌های وداع با رهبر شهید، جلوه‌ای از اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم مقام والای سیدالشهدای انقلاب اسلامی است.

دریایی با اشاره به زمان داوری آثار گفت: برگزیدگان پویش «جان ایران» همزمان با هفته دفاع مقدس معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم و عکس موبایلی از ۱۳ تا ۲۰ تیرماه سال جاری از طریق پیام‌رسان‌های ایتا یا بله به شماره ۰۹۰۱۰۹۳۶۱۱۰ ارسال کنند.

کد مطلب 6874813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها