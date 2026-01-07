ماجرای یک پروژه عجیب در شهر ساری؛ کندن آسفالت جدید برای فیبر نوری

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزهایی که شهروندان بیش از هر زمان دیگری نسبت به کیفیت مدیریت شهری حساس شده‌اند، انتشار یک ویدئوی کوتاه از یکی از خیابان‌های شهر ساری بار دیگر موضوع هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را به صدر بحث‌های عمومی آورد.

این ویدئو نشان می‌داد که شهرداری در حال اجرای عملیات آسفالت یک معبر شهری است و تنها دقایقی یا ساعاتی بعد، همان مسیر برای اجرای پروژه فیبر نوری توسط مخابرات کنده‌کاری می‌شود.

تصویری که برای بسیاری از مردم، نماد دوباره‌کاری، هدررفت منابع و نبود برنامه‌ریزی منسجم تلقی شد؛ مسائلی که طی سال‌های گذشته بارها در پروژه‌های عمرانی شهرها تکرار شده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.

با وایرال شدن این ویدئو، واکنش‌ها به‌سرعت در فضای مجازی گسترش یافت و پرسش اصلی این بود: چرا باید آسفالت تازه اجراشده، پیش از بهره‌برداری مجدد تخریب شود؟ برای پاسخ به این پرسش، گفت‌وگو با شهروندان و مسئولان مرتبط، ابعاد متفاوتی از این ماجرا را روشن می‌کند.

شائبه بی برنامه بودن و نبودن هماهنگی بین دستگاه‌ها

یکی از شهروندان ساکن محدوده خیابان رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه بیش از خود عملیات عمرانی موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، تکرار صحنه‌هایی است که شائبه بی‌برنامگی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را تقویت می‌کند و مشاهده همزمان آسفالت و کنده‌کاری، برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست، مگر آنکه توضیح روشنی درباره ضرورت آن ارائه شود.

وی افزود: شهروندان انتظار دارند پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی، تمامی هماهنگی‌های لازم میان نهادهای خدمات‌رسان انجام شود تا از دوباره‌کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی به شهر جلوگیری شود. در شرایط فعلی، هرگونه اقدام ظاهراً متناقض، به‌سرعت به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

این شهروند ادامه داد: تجربه‌های گذشته باعث شده حساسیت مردم نسبت به چنین موضوعاتی افزایش یابد. بسیاری از شهروندان بارها شاهد بوده‌اند که معابری پس از آسفالت‌ریزی، مجدداً برای اجرای پروژه‌های دیگر تخریب شده و کیفیت نهایی مسیر نیز کاهش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: اگرچه توسعه زیرساخت‌هایی مانند فیبر نوری اقدامی ضروری و مثبت است، اما انتظار می‌رود مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی با اطلاع‌رسانی شفاف، شهروندان را در جریان دلایل فنی و مدیریتی این تصمیم‌ها قرار دهند تا از ایجاد سوءتفاهم و نارضایتی جلوگیری شود.

در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده، میثم فرخی، معاون فنی و زیربنایی شهرداری ساری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: خیابان رضایی در برنامه زمان‌بندی آسفالت شهرداری قرار داشت و مطابق روال قانونی، پیش از آغاز عملیات، موضوع به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت مخابرات اطلاع داده شد.

در آن مقطع، تصور بر این بود که برنامه‌ای برای اجرای عملیات مخابراتی وجود ندارد و بر همین اساس، عملیات زیرسازی آغاز شد.

وی افزود: دو روز پیش از اجرای آسفالت، به مخابرات اعلام کردیم که در صورت وجود هرگونه برنامه برای اجرای میکرو داکت یا داکت فیبر نوری، لازم است پیش از آسفالت اقدام شود و در آن مقطع، تصور بر این بود که برنامه‌ای برای اجرای عملیات مخابراتی وجود ندارد و بر همین اساس، عملیات زیرسازی آغاز شد.

فرخی ادامه داد: پس از اجرای لایه زیرین آسفالت، شرکت مخابرات اعلام کرد که اجرای داکت فیبر نوری در این مسیر ضروری است. در صورت عدم همکاری شهرداری، این پروژه ناچاراً به زمان دیگری موکول می‌شد و در آن صورت، یک آسفالت نو و باکیفیت مجدداً حفاری می‌شد.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین اتفاقی، تصمیم گرفته شد آسفالت به‌صورت موقت و هدایت‌کننده اجرا شود. این لایه نازک، صرفاً با هدف حفظ شیب‌بندی معبر و هدایت آب‌های سطحی اجرا شده و به‌هیچ‌وجه به‌عنوان آسفالت نهایی تلقی نمی‌شود.

معاون فنی و زیربنایی شهرداری ساری تأکید کرد: پس از اتمام عملیات مخابرات و با بهبود شرایط جوی، روکش نهایی آسفالت با کیفیت مطلوب اجرا خواهد شد. این تصمیم، آگاهانه و در راستای حفظ منافع شهر و جلوگیری از هدررفت منابع اتخاذ شده است.

وی افزود: ما می‌توانستیم مسیر ساده‌تر را انتخاب کنیم؛ یعنی اجازه ندهیم مخابرات کارش را انجام دهد، آسفالت را کامل اجرا کنیم و چند ماه بعد شاهد حفاری یک آسفالت نو باشیم. اما این کار به نفع شهر نبود و جلوی آن گرفته شد.

هم‌افزایی شهرداری ساری و مخابرات برای اجرای همزمان فیبر نوری و آسفالت معابر

در سوی دیگر این ماجرا، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به انتشار ویدئویی درباره همزمانی کنده‌کاری فیبر نوری و آسفالت معابر در ساری، تأکید کرد این عملیات با هماهنگی کامل بین شهرداری و شرکت مخابرات انجام شده و روکش نهایی آسفالت پس از اتمام اجرای فیبر نوری در دستور کار قرار دارد.

اسماعیل اعزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با توضیح درباره ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی پیرامون اجرای همزمان پروژه آسفالت و حفاری فیبر نوری در شهر ساری، اظهار کرد: این اقدام در قالب برنامه‌ریزی مشترک میان شهرداری ساری و شرکت مخابرات انجام شده و هیچ‌گونه ناهماهنگی در اجرای پروژه وجود نداشته است.

وی افزود: طبق توافق صورت‌گرفته، شهرداری در برخی معابر عملیات آسفالت اولیه را انجام داده و همزمان شرکت مخابرات نیز اجرای شبکه فیبر نوری را در همان مسیرها پیش برده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی، پس از اتمام عملیات مخابراتی، روکش نهایی آسفالت توسط شهرداری اجرا خواهد شد.

اعزی با تأکید بر ضرورت همزمانی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تصریح کرد: اجرای موازی این طرح‌ها نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری می‌شود، بلکه مانع از ایجاد اختلال‌های مکرر در تردد شهروندان خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران خاطرنشان کرد: توسعه شبکه فیبر نوری از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در استان است و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، این پروژه‌ها با کمترین آسیب به معابر و بیشترین سرعت اجرایی شوند.

وی در پایان از همکاری شهرداری ساری و شرکت مخابرات استان قدردانی کرد و گفت: این الگوی همکاری می‌تواند در سایر شهرهای استان نیز برای اجرای پروژه‌های ارتباطی و عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

ماجرای آسفالت و کنده‌کاری خیابان رضایی ساری، اگرچه در نگاه نخست نمادی از ناهماهنگی به نظر می‌رسید، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این اقدام نتیجه یک تصمیم مدیریتی برای جلوگیری از حفاری مجدد و حفظ منافع بلندمدت شهر بوده است.

با این حال، واکنش گسترده شهروندان نشان می‌دهد که حتی تصمیم‌های فنی و درست نیز بدون اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود. شاید مهم‌ترین درس این ماجرا، ضرورت گفت‌وگوی صریح با مردم و توضیح دقیق پروژه‌ها پیش از اجرای آن‌ها باشد؛ امری که می‌تواند از تبدیل اقدامات عمرانی به چالش‌های اجتماعی جلوگیری کند.

این اتفاق همچنین بار دیگر نشان داد که تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اعم از شهرداری و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند مخابرات، برای مدیریت پروژه‌های زیرساختی ضروری است.

در صورت نبود چنین هماهنگی، نه تنها منابع مالی و زمان هدر می‌رود، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. این پروژه فیبر نوری، با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری و فراهم کردن امکان الکترونیکی کردن صندوق‌های رأی در سطح شهر اجرا می‌شود و اهمیت آن از نظر ملی و استانی قابل توجه است.