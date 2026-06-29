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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۵

کنست طرح «ممانعت از بازدید صلیب سرخ از اسرای فلسطینی» را رد کرد

کنست طرح «ممانعت از بازدید صلیب سرخ از اسرای فلسطینی» را رد کرد

پارلمان رژیم اسرائیل با رد طرح ممنوعیت بازدید نمایندگان صلیب سرخ از اسرای فلسطینی، مانع تصویب این قانون شد؛ طرحی که همزمان با درگیری لفظی و فیزیکی میان دو نماینده کنست همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا فلسطین، کنست (پارلمان) رژیم اسرائیل طرح قانونی را که ورود نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به زندان‌های رژیم اسرائیل و دیدار با اسرای فلسطینی را ممنوع می‌کرد، رد کرد.

در رأی‌گیری کنست، ۳۶ نماینده کنست رژیم از این طرح حمایت کردند، اما ۴۱ نماینده صهیونیست به آن رأی مخالف دادند و در نتیجه، طرح از دستور کار خارج شد.

در جریان جلسه علنی کنست رژیم نیز میان «آویر کاتس» و «ایمن عوده»، نماینده عرب کنست، درگیری لفظی و سپس فیزیکی رخ داد که با دخالت نیروهای انتظامات پایان یافت.

بر اساس این طرح، ورود نمایندگان صلیب سرخ به زندان‌های رژیم اسرائیل ممنوع می‌شد و انتقال هرگونه اطلاعات درباره اسرا به این نهاد نیز تنها با موافقت «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی یا وزیر جنگ رژیم اسرائیل و با ملاحظات امنیتی امکان‌پذیر بود.

وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل، با وجود درخواست حزب شاس برای به تعویق افتادن رأی‌گیری به روز چهارشنبه بر تصویب آن در دوشنبه شب اصرار داشت.

بن‌گویر پس از رد این طرح، با انتقاد از نتیجه رأی‌گیری مدعی شد: اسرای ما در غزه از خدمات صلیب سرخ برخوردار نشدند.

وی همچنین مدعی شد ائتلاف آریه درعی، رهبر حزب شاس با نمایندگان عرب نه تنها خدمتی به یهودی های حریدی نمی کند، بلکه به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند.

کد مطلب 6874831

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
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      جای تاسّف است که جهانیان دربرابریک دولت کوچکِ جعلی صهیونیستی سکوت کرده واین قدرذلیلانه ومنفعلانه برخوردمیکنند.

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