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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد ۸۵گانه

طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد ۸۵گانه

شرکت ایران‌خودرو دیزل از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه دهم تیرماه، طرح فروش نقدی و اقساطی کامیون باری آرنا پلاس مدل ۱۴۰۵ با استاندارد ۸۵ گانه و قیمت قطعی را با شرایط پرداخت مرحله‌ای اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو دیزل، این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه دهم تیرماه، طرح فروش نقدی و اقساطی کامیون باری آرنا پلاس مدل ۱۴۰۵ با استاندارد ۸۵ گانه و قیمت قطعی را با شرایط پرداخت مرحله‌ای اجرا می‌کند.

جزییات عرضه این محصول به شرح جدول زیر است:

طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد 85 گانه و قیمت قطعی

آرنا پلاس ایران‌خودرو دیزل یک کامیونت شش تنی مناسب حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری است که با موتور دیزلی کم‌مصرف و توان مناسب، برای توزیع کالا و باربری طراحی‌ شده است.

این خودرو با کابین راحت و تجهیزات ایمنی استاندارد، گزینه‌ای اقتصادی و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

امکان ثبت‌نام در این طرح از طریق وبسایت ایران‌خودرو دیزل به نشانی esale.ikd.ir فراهم خواهد بود.

کد مطلب 6874878

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