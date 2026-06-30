آماده باش بیمارستان ها در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هیئت رئیسه دانشگاه ۱۰ مصوبه با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (ره) و تداوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان و زائران در این ایام تصویب کرد.

آماده‌باش کامل مراکز درمانی و بهداشتی

طبق مصوبات این نشست، بیمارستان ها و مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی و همچنین سایر واحدهای تابعه شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز بهداشت شرق و شمال از ۱۳ الی ۱۵ تیرماه سال جاری با آمادگی و ظرفیت کامل نسبت به ارائه خدمات به زائرین و مراجعین اقدام کنند.

فعالیت بدون وقفه درمانگاه‌ها

تمامی درمانگاه‌های بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی اعم از آموزشی و درمانی از ۱۳ الی ۱۵ تیرماه سال جاری تعطیل نیستند و باید طبق روال قبل با حضور پزشکان، اعضای هیئت علمی و دستیاران به فعالیت خود ادامه دهند.

حضور مستمر کارکنان بهداشتی و درمانی

همچنین ضروری است کارکنان رسته‌های بهداشتی و درمانی از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سالجاری بدون تعطیلی در مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی حضور فعال داشته باشند.

تداوم فعالیت واحدهای پذیرش، بستری و ترخیص

کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی که شرح وظایف آنها مرتبط با پذیرش، بستری و ترخیص بیماران است از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سالجاری باید به تعداد مورد نیاز و بدون تعطیلی در محل کار حضور داشته باشند.

فعالیت کامل اتاق‌های عمل و پیش‌بینی ظرفیت برای حوادث احتمالی

همچنین الزامی است اتاق عمل مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی و بیمارستان‌ها از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سال جاری بدون تعطیلی و با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند و ۵۰ درصد ظرفیت اتاق‌های عمل و بخش‌های ویژه ICU برای حوادث احتمالی در نظر گرفته شود.

زمان برگزاری امتحانات و کلاس‌های آموزشی دانشجویان

برگزاری امتحانات، کلاس‌های تئوری و عملی دانشجویان و حضور کارآموزان در بخش‌های آموزشی از ۱۳ الی ۱۵ تیرماه سالجاری تعطیل است.

تداوم حضور کارورزان پزشکی در بخش‌های آموزشی درمانی

از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سالجاری بخش‌های آموزشی درمانی برای کارورزان پزشکی تعطیل نیست و برنامه حضور آنان توسط مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی و با هماهنگی رؤسای بخش‌ها تنظیم می‌شود.

حضور بدون وقفه اعضای هیئت علمی بالینی و دستیاران

اعضای هیئت علمی بالینی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سال جاری باید در مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی طبق روال قبل و بدون تعطیلی حضور داشته باشند.

آمادگی کارکنان خدمات و تأسیسات دانشکده‌های درگیر

ضروری است کارکنان خدمات و تأسیسات دانشکده‌هایی که درگیر مراسم هستند از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه سال جاری در محل کار حضور داشته باشند.

آموزش تجویز منطقی دارو و ارائه خدمات دارویی به زائران

همچنین طبق مصوبات این نشست، معاونت‌های درمان و غذا و دارو باید آموزش‌های لازم را به پزشکان و تکنسین‌های دارویی درخصوص تجویز منطقی و به اندازه دارو و متناسب با ایام مورد نظر و همچنین نحوه تحویل دارو به مراجعین بیمارستان و درمانگاه‌های پیش ساخته مستقر در مصلی و زائرشهرها ارایه کنند.